Чому троянди не цвітуть: 5 головних причин і як це виправити, щоб квітів було море

Чому троянди не цвітуть / © Freepik

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Троянди називають справжніми королевами саду, і не дарма. Ці квіти захоплюють своєю красою, ароматом і розмаїттям сортів. Але що робити, коли замість розкішного цвітіння на кущах лише зелена маса чи поодинокі бутони? Багато навіть найдосвідченіших квітникарів стикаються з тим, що троянди перестають рясно квітнути. Причин може бути декілька — від неправильного догляду до нестачі поживних речовин. Розповідаємо, чому троянди перестають пишно квітнути і як їм допомогти, щоб вони знову радували своїми барвами.

Чому троянди не цвітуть: які причини і як швидко вирішити цю проблему

Недостатньо сонячного світла. Троянди — світлолюбні рослини. Для рясного цвітіння їм потрібно щонайменше 6 годин прямого сонячного світла щодня. Якщо кущ росте в тіні під деревами, стінами чи біля паркану, він цвісти не буде. Треба пересадити троянду на більш освітлене місце чи прибрати джерело тіні. Надлишок азоту в ґрунті. Якщо троянда інтенсивно нарощує зелену масу, але не дає бутонів, це ознака надлишку азотних добрив. Азот стимулює ріст зелені, а не цвітіння. Необхідно замінити добрива на комплексні з підвищеним умістом фосфору і калію, ці мікроелементи сприятимуть утворенню бутонів. Неправильна обрізка чи взагалі її відсутність. Обрізування троянд — важливий етап догляду за квітами. Без цієї процедури кущ загущується, погано провітрюється, а пагони стають слабкими. Неправильна обрізка також може призвести до втрати бутонів. Троянди треба обрізати навесні, залишаючи сильні пагони та видаляючи сухі, слабкі й ті, що ростуть усередину куща. Виснажений або важкий ґрунт. Якщо кущ росте на одному місці багато років, земля виснажується та може ущільнюватися. Це заважає корінню отримувати достатньо кисню, вологи та поживних речовин. Рішення: регулярно мульчуйте ґрунт компостом, перегноєм і торфом. Не варто також забувати про підживлення спеціальними добривами для троянд 2-3 рази на сезон. Хвороби та шкідники. Попелиця, павутинний кліщ, грибкові захворювання або чорна плямистість послаблюють троянду і пригнічують її цвітіння. Необхідно регулярно оглядати кущі. У разі виявлення проблем — застосовуйте біопрепарати та відповідні засоби захисту від хвороб і шкідників.

Як стимулювати рясне цвітіння троянд

Досвідчені квітникарі рекомендують для стимуляції бутонізації використовувати настій деревного попелу. Щоб приготувати підживлення, треба склянку попелу розвести у відрі води і полити кущі під корінь. Також можна використовувати монофосфат калію.

Не слід забувати вчасно видаляти зів’ялі квіти — це продовжить період цвітіння трояндових кущів.

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