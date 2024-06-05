Чому троянда перетворилася на шипшину: щоб квітка не виродилася в жодному разі не садіть біля цих кущів

Часто буває, що колись пишні та красиві троянди втрачають свій вигляд, дрібнішають та перетворюються на шипшину (дику ружу).

Шипшина — це дикий пращур культурних троянд, який має властивість перезапилюватися з іншими видами, зокрема і з благородною трояндою. Часто це відбувається протягом тривалого періоду часу, а тому непомітно. Як результат, через кілька років замість пишних квітів ви отримуєте дику ружу.

Як зрозуміти, що троянда перетворюється на шипшину

За словами садівників, першою ознакою того, що троянда почала перетворюватися на шипшину, є поява листя червоного кольору біля основи куща. Це чіткий сигнал, що рослина змінює свої генетичні характеристики.

З часом листя на троянді стане жорсткішим, втратить ніжність та м'якість, які характерні для культурних сортів. Благородні ружі зазвичай мають гладенькі листочки, наче вкриті воском. А ось шипшина відрізняється цупкими з маленькими зазубринками.

В кінцевому результаті кущ троянди зовсім перероджується і стає шипшиною. Це проявляється не лише у зміні форми і кольору квітів, але й в загальному стані рослини.

Що робити з трояндою, щоб вона не перетворилася на шипшину

Щоб уникнути перезапилення троянди шипшиною, важливо дотримуватися декількох правил. Якщо ви помітили перші ознаки перетворення, краще одразу кущ зрізати під корінь, щоб попередити подальше поширення генетичних змін.

Також завжди садіть культурні троянди на відстані не менше 10-15 м від шипшини. Так ви зменшите ймовірність перезапилення.

Регулярно слідкуйте за станом трояндових кущів, щоб помітити навіть найменші зміни та вжити заходів. Проводьте обрізання і підживлення рослин.

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