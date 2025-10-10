Чому цибуля, посаджена під зиму, завжди смачніша: про це не знають навіть досвідчені городники

Чому озима цибуля завжди смачніша / © www.freepik.com/free-photo

Більшість городників звикли садити цибулю навесні, щоб отримати рясний і великий урожай. Але ті, хто хоч раз спробував осіннє садіння, помітили, що така цибуля не лише швидше росте, а й має значно насиченіший смак і аромат. Професійні агрономи стверджують: справа не лише у зручності чи термінах садіння, просто зимова цибуля проходить природне загартування, що робить її кориснішою, міцнішою та смачнішою.

Чому озима цибуля виростає значно смачнішою та ароматнішою