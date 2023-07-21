Чому у чистій квартирі з'являються таргани: вісім основних причин

Таргани — найпоширеніші паразити в приміщенні. Вони виживають в найнесприятливіших умовах і можуть швидко розселятися. Звідки беруться таргани в чистій квартирі?

Домашні паразити з'являються там, де для них створені комфортні умови проживання. Гнізда свої вони формують в захаращених місцях, куди майже не проникає сонячне світло. Полюбляють сирість. А поряд повинно розташовуватися багато їжі. Тому найчастіше вони обирають кухню, яка практично завжди відповідає цим вимогам. Наприклад, поряд зі сміттєвим відром або раковиною.

Шкідникам не подобається холод, тому вони люблять селитися за батареями опалення, біля плити. Але якщо в домі є домашній улюбленець (кішка чи собака), то поряд з ними паразити не селяться. А ось в електричні прилади таргани забираються дуже часто, зокрема, це можуть бути тостери, мікрохвильові печі, телевізори. Там вони навіть відкладають яйця, чим можуть вивести з ладу техніку.

Звідки беруться таргани у квартирі, якщо в ній чисто

Іноді навіть у ідеально чистій квартирі можна побачити кілька тарганів. Вони мігрують з інших місць, але, якщо умови шкідникам не підходять, не залишаються надовго. Розмножуються таргани цілодобово, тому новому поколінню постійно потрібна територія.

Звідки беруться таргани у квартирі:

від сусідів;

проникають через загальний сміттєпровід;

під час переїзду;

з речами гостей;

після купівлі вживаної техніки;

після поїздки;

з посилкою;

з покупкою.

Як бачите, варіантів проникнення шкідників у квартиру дуже багато. Найчастіше вони проникають в приміщення саме від сусідів. І тут варіанти два: або у сусідів антисанітарні умови і тарганів вже надто багато (вони шукають нову територію), або сусіди постійно труять комах, тому останні намагаються знайти інші місця для проживання.

Сміттєпровід — ідеальне середовище для тарганів. Там є багато їжі, волого і темно. Звичайно, вони навряд чи захочуть перебігати з такого ідеального середовища до квартири, але якщо їх вже розвелося надто багато, це може змусити комах залишити "тепле" містечко. Спочатку з'являється тарган-розвідник, який оглядає приміщення і вирішує, чи воно підходить для тарганів. Потів туди переселяється кілька особин. Якщо їжі на поверхні немає, як і темних вологих місць, це може не сподобатися розвіднику.

Під час переїзду на нову квартиру ви можете перевезти комах зі старого приміщення разом зі своїми речами. Достатньо навіть, щоб там були яйця, а не дорослі особини. Ці шкідники часто селяться у складках меблів, матрацах. Їх багато в книгах, старих коробках.

Деякі гості також можуть принести непроханих шкідників зі своїми речами. Комахи маленькі і вони можуть забиратися до сумок, адже постійно шукають нові території, де може бути їжа.

Якщо ви вирішили купити вживану техніку, ретельно огляньте її. В ній можуть бути неприємні "сюрпризи": таргани або їхні яйця. Найчастіше паразити живуть в телевізорах, системних блоках комп'ютерів, мікрохвильових печах, ноутбуках, тостерах. Щоб позбутися шкідників можна виставити техніку на холод чи розібрати і почистити. Але в жодному разі не використовуйте хімічні засоби.

Ви можете привезти тарганів з відрядження або поїздки. Хоча це і малоймовірно, але така ситуація може мати місце. Паразити здатні мешкати скрізь, де є їжа і вода. Таргани можуть "приїхати" у вашу квартиру разом з посилкою. Ці шкідники здатні довгий час перебувати без їжі, виживати і пристосовуватися до будь-яких умов.

Також можна принести тарганів в сумці з магазину, супермаркету або ринку. Вони легко пробираються і можуть довго чекати на нагоду, щоб тихо вилізти непоміченими. Пам'ятайте, що лише одна самка може дати життя цілій колонії паразитів.

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