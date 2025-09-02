Чому у долара такий символ "$": що він означає і звідки прийшов

Як з’явився символ долара / © Pixabay

Історія символу долара веде свій початок із XVIII століття, коли Сполучені Штати лише формували власну економіку та потребували своєї національної валюти. До появи долара на території США активно використовувалися іспанські песо, або “іспанські долари”, особливо на півдні країни, де розвивалася торгівля з Іспанією.

На документах для позначення песо застосовували скорочення “Ps”, яке з часом трансформувалося у символ, схожий на сучасний знак долара “$”.

Походження символу “$” залишається предметом суперечок серед істориків: існує кілька теорій, кожна з яких має власні переконливі аргументи. Розглянемо найпопулярніші версії.

Теорія походження від “Ps”

Найпоширеніша версія пояснює, що символ долара виник із іспанського скорочення “Ps”, яке позначало “песо”. Згодом літери “P” і “S” почали накладатися одна на одну: вертикальна риска “P” об’єдналася з “S”, утворивши символ, дуже схожий на сучасний “$”. Така трансформація значно спрощувала і пришвидшувала написання знака, що було надзвичайно зручно для щоденної торгівлі та фінансових операцій.

Теорія колон Геркулеса

Що означає знак “$” / © unsplash.com

Інша популярна версія стверджує, що символ “$” походить від зображення колон Геркулеса на іспанських монетах. Ці колонни — символічні скелі по обидва боки Гібралтарської протоки, які в античні часи позначали край світу. На монетах їх часто зображували з обгорнутою навколо стрічкою, що нагадувало літеру “S”, обвиваючу вертикальні стовпи — своєрідний прообраз сучасного знака долара.

Крім того, колонни асоціювалися з багатством і владою, що зробило їх ідеальним символом для майбутньої американської валюти.

Теорія букв “U” та “S”

Деякі дослідники вважають, що символ “$” міг виникнути як поєднання літер “U” та “S”, що позначають “United States” — Сполучені Штати. За цією версією, літери поступово об’єдналися в один знак, який символізував національну валюту. Проте ця думка менш популярна серед істориків, адже немає прямих доказів використання такого скорочення у ранніх фінансових документах США.

Сьогодні символ долара може мати одну або дві вертикальні риски. Найпоширеніший варіант — з однією рискою, хоча раніше часто застосовували подвійний знак. Дві риски вважали символом стабільності та надійності валюти, а також робили символ більш унікальним серед інших позначень. З часом, для зручності та стандартизації, поширився варіант з однією рискою.

Подвійна риска також може нагадувати колонни Геркулеса, про які згадувалося в одній із теорій походження знака. У повсякденному житті частіше використовують символ з однією рискою, проте подвійний знак досі іноді застосовують у фінансових документах або для надання особливої значущості.