Чому у хлорофітума коричніє та сохне листя: чотири кроки, щоб відновити рослину і повернути їй здоровий вигляд

В Tom’s Guide пишуть, що це сигнал, що умови догляду потребують корекції. Розглянемо основні причини проблеми та прості кроки, які допоможуть повернути рослині здоровий вигляд.

Основні причини, чому у хлорофітума коричневіє листя

Поява коричневих кінчиків або сухих ділянок на листках може бути викликана кількома факторами:

Неправильне поливання — як надлишок, так і нестача вологи шкодять рослині. Сухе повітря — особливо під час опалювального сезону. Надлишок мінеральних солей у ґрунті через добрива або жорстку воду. Пряме сонячне світло, яке викликає опіки листя. Проблеми з кореневою системою через застій води.

Як врятувати хлорофітум: 4 кроки відновлення

1. Відрегулюйте поливання — перевірте ґрунт: він має бути злегка вологим, але не мокрим. Поливайте рослину лише тоді, коли верхній шар ґрунту підсохне. Уникайте застою води в горщику.

2. Покращте вологість повітря — хлорофітум добре реагує на підвищену вологість. Регулярне обприскування або розміщення поруч зволожувача допоможе зменшити сухість кінчиків листя, особливо взимку.

3. Перевірте освітлення — рослина любить яскраве, але розсіяне світло. Уникайте прямих сонячних променів, які можуть викликати опіки та пожовтіння листя.

4. Оновіть ґрунт і догляд — якщо в ґрунті накопичилися солі або добрива, варто пересадити рослину в свіжий субстрат. Також можна промити ґрунт великою кількістю чистої води. Обріжте сухі кінчики листя, щоб стимулювати здоровий ріст.

Профілактика проблем у майбутньому

Щоб хлорофітум залишався зеленим і здоровим:

використовуйте відстояну або фільтровану воду;

не перегодовуйте добривами;

забезпечуйте стабільну вологість;

уникайте різких змін умов утримання.

FAQ

Чому у хлорофітума сохнуть кінчики листя?

Найчастіше причина у сухому повітрі, неправильному поливанні або накопиченні солей у ґрунті.

Як врятувати хлорофітум, якщо листя почало коричніти?

Потрібно відрегулювати поливання, підвищити вологість, змінити освітлення та за потреби пересадити рослину.

Як часто поливати хлорофітум?

У середньому 1–2 рази на тиждень влітку і рідше взимку, орієнтуючись на стан ґрунту.

