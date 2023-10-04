Чому у квартирах японців завжди чисто, хоча вони рідко прибирають: як підтримувати порядок в домі

Що роблять японки, аби у домі завжди було чисто, як навчитися підтримувати порядок, щоб часто не прибирати.

Напевно, багато хто помічав в інтернеті чи соцмережах те, що японки завжди мають ідеальний зовнішній вигляд, оскільки дуже люблять доглядати за собою. У їхніх ванних кімнатах завжди дуже багато баночок та флакончиків з кремами і різними засобами для догляду за обличчям, тілом, волоссям. Їхній одяг також бездоганний: завжди охайний, випрасуваний та підібраний зі смаком. Те саме стосується і дому, де завжди панує ідеальна чистота. Які ж саме звички мають японські господині, щоб підтримувати бездоганний порядок в домі, розповідаємо далі.

Раніше ми писали, як без жодних зусиль вимити кухню від жирного нальоту.

Що роблять японки, щоб у домі завжди було чисто

Взагалі, раніше у цих східних красунь було не все гаразд з порядком в домі. Там панував хаос та безлад, бо жителі Японії не дуже люблять витрачати час на прибирання. Оскільки понад 60 годин на тиждень цілеспрямовані японки витрачають на роботу та кар’єрні досягнення. Звичайно, дуже мало часу залишається на те, щоб прибратися в домі. А ще потрібно встигнути на йогу, в салон краси, масаж, курси, погуляти з друзями та відпочити.

Тому японські дівчата впровадили для себе ідеальну систему прибирання, на яку витрачають мінімальну кількість часу, але в домі завжди панує чистота та свіжість. Багато хто дотримується правил цієї простої системи і її рекомендують запровадити усім, хто має обмаль часу на прибирання.

Як підтримувати чистоту в домі: секрети японок

Такий підхід до прибирання дасть змогу завжди підтримувати порядок в домі і витрачати менше часу на прибирання.

Розхламитися. У Японії на вулиці немає сміттєвих баків. Один раз на тиждень приїжджають працівники комунальних служб та забирають сміття від дверей будинків. Тому існує дуже великий ризик накопичення непотрібних речей та сміття. Аби цього уникнути, японки завжди дотримуються мінімалізму у використанні побутових речей. Наприклад, якщо якийсь одяг вже давно варто викинути, з ним прощаються без жалю, щоб у помешканні не було зайвих речей.

У Японії на вулиці немає сміттєвих баків. Один раз на тиждень приїжджають працівники комунальних служб та забирають сміття від дверей будинків. Тому існує дуже великий ризик накопичення непотрібних речей та сміття. Аби цього уникнути, японки завжди дотримуються мінімалізму у використанні побутових речей. Наприклад, якщо якийсь одяг вже давно варто викинути, з ним прощаються без жалю, щоб у помешканні не було зайвих речей. Всі речі на своїх місцях. Якщо у помешканні немає нічого зайвого, тоді легше визначитися, що і де повинно стояти чи лежати. Найголовніше правило – відразу відправляти предмет на своє місце. Японки ніколи не складають свій одяг на стільці чи крісла. Після роботи вони завжди прибирають взуття, ховають одяг в шафу чи кладуть у машинку для прання. Закуплені продукти відразу розкладають по полицях та контейнерах в холодильнику. Тому у них завжди є час на себе та відпочинок.

Якщо у помешканні немає нічого зайвого, тоді легше визначитися, що і де повинно стояти чи лежати. Найголовніше правило – відразу відправляти предмет на своє місце. Японки ніколи не складають свій одяг на стільці чи крісла. Після роботи вони завжди прибирають взуття, ховають одяг в шафу чи кладуть у машинку для прання. Закуплені продукти відразу розкладають по полицях та контейнерах в холодильнику. Тому у них завжди є час на себе та відпочинок. Інноваційний підхід розумного дому. Японія – це одна з найбільш розвинених країн світу у галузі інноваційних технологій. Жителі цієї країни намагаються полегшити собі життя різноманітними допоміжними гаджетами для побуту, роботи і краси. І прибирання не стало винятком. Практично в кожному домі є робот-пилосос, за допомогою якого ведеться боротьба із пилом. Одяг після прання японці також не розвішують, аби просушити, спеціальна машинка для сушіння завжди справиться із цією ситуацією. А парова швабра за кілька хвилин допоможе впоратися з брудною підлогою. Окрім того, у японців є спеціальні відра, які самі змінюють пакети для сміття, а наповнені пресують та запаюють. Такий підхід рятує від накопичення домашньої роботи та звільняє купу часу.

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