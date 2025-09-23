- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому у німецьких домівках можна часто зустріти фольгу під килимом: простий трюк, який варто знати всім
У Німеччині фольга використовується не лише на кухні — її можна виявити навіть під килимами. З першого погляду це може здатися дивним або непотрібним, та насправді такий прийом має цілком логічне та практичне пояснення.
Українська блогерка Юлія Зюзюн у TikTok розповіла, що багато німців ховають згорнуту фольгу під килимами у різних кімнатах.
Мета цього простого трюку — посилити сигнал Wi-Fi.
Фольга діє як відбивач для радіохвиль. Коли її розташовують під килимом у кімнаті, вона допомагає спрямувати сигнал Wi-Fi туди, де він потрібен, та зменшити його втрати через стіни та меблі. Тобто замість того, щоб сигнал “розсіювався” по всьому приміщенню або “втікав” назовні, він рівномірніше розподіляється всередині кімнати.
За словами іншого блогера Рікардо, такий лайфгак популярний не лише в Німеччині, а й у Китаї. Він дозволяє підсилити Wi-Fi без додаткових витрат на дороге обладнання.
Як правильно використовувати фольгу
Виберіть місце — покладіть шматок фольги під килимом у зоні, де сигнал найслабший або де ви найчастіше користуєтесь інтернетом.
Розмір фольги — зазвичай достатньо шматка приблизно 20–30 см завширшки та довжиною до 1 м.
Форма складання — фольгу можна залишити рівною або злегка зігнути, щоб створити ефект “дзеркала” для радіохвиль.
Перевірка сигналу — після установки скористайтеся будь-яким додатком для вимірювання сили Wi-Fi, щоб визначити, чи підвищився рівень сигналу.
Іноді найпростіші рішення виявляються найбільш ефективними. Згорнутий шматок фольги під килимом — це дешевий і легкий спосіб покращити Wi-Fi у квартирі. Наступного разу, коли сигнал раптом “втече” в дальню кімнату, спробуйте цей німецький лайфгак — і інтернет стане стабільним там, де він найбільше потрібен.