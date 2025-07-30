Чому у сні ви не можете втекти чи закричати: пояснення, яке вас здивує

Сон. / © Freepik

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Вам сниться, що ви тікаєте від когось, але замість швидкого бігу ви наче у сповільненому зніманні? Або у сні ви кричите, але замість гучної мови ви шепочете?

Виявляється, що таким явищам у снах є наукове пояснення, пише Kobieta w INTERIA.PL.

Для багатьох людей сни, в яких їм доводиться тікати, кричати на когось або плакати від страху, є надзвичайно тривожними. Адже у багатьох випадках у снах ці люди біжать ніби в уповільненій зйомці. Саме це викликає розчарування та страх не встигнути втекти від чогось.

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“Це виснажливі сни, які позбавляють сновидця певної свободи дій. Це не безпідставно. Виявляється, що причина, чому нам сняться такі сни про втечу чи крики, полягає в тому, як працює наш мозок під час сну”, - йдеться у статті.

Під час фази швидкого сну, де відбувається більшість снів, людський мозок посилає сигнали тілу тимчасово паралізувати м'язи, щоб ми не могли усвідомити на ранок те, що нам снилося.

Цей “сонний параліч” - природний механізм безпеки, який гарантує, що ви не будете кидатися, бігати чи кричати під час сну, потенційно травмуючи себе чи інших. Поки мозок активно бачить сни, тіло залишається здебільшого нерухомим. Це відбувається тому, що нейронні шляхи в мозку відповідають за пригнічення рухів м'язів під час фази швидкого сну.

Сни розкривають, що нас турбує

Сонний параліч та активність нашого мозку під час сновидінь є одним із пояснень нездатності бігати чи кричати уві сні. Тривога, розчарування та стрес часто викликають сни, в яких ви «не можете втекти» або «не можете кричати».

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Мозок може метафорично «трансформувати» емоції на труднощі з рухами у снах. Реалістичність чи дивність рухів уві сні залежить від багатьох факторів: емоцій, ступеня самосвідомості, стилю сну та активності мозку.

Тому, окрім прийняття особливого стилю сновидінь про біг або крик уві сні, який є результатом функціонування нашого мозку, варто також уважніше придивитися до своїх емоцій, щоб побачити, чи щось у реальному житті нас блокує, чи є це проблемою, яка нас перевантажує.

Нагадаємо, вчені встановили, скільки годин слід спати, щоб зберегти молодість і довго жити. Адже повноцінний відпочинок життєво необхідний для довголіття, збереження енергії, ясності розуму та загального самопочуття.