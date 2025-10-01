Чому у свята забороняли в’язати та шити: пояснення священника

Заняття рукоділлям в церковні свята не є гріхом, якщо людина правильно розставить пріоритети / © Pixabay

Реклама

У православних християн існує заборона на рукоділля та інші господарські роботи у недільні чи церковні свята.

Ієрей Олексій Малюков пояснює, що корені цієї звички сягають біблійної заповіді про день суботній — день відпочинку від праці. В українській мові це відображено в самій назві «неділя» — «не діяти», тобто не займатися звичною роботою, а присвятити час Богові.

Водночас, за словами священника, святковий день не означає повної бездіяльності.

Реклама

«Христос навчав, що у свято належить робити добро, допомагати тим, хто цього потребує, і не відкладати справ, які є терміновими чи важливими. Якщо ж є можливість, краще заздалегідь виконати всі побутові завдання, щоб провести день без метушні — у молитві, відвідуванні храму та духовних роздумах», — порадив він.

Раніше священник пояснив, чому не можна дивитися на похорон через вікно. Олексій Філюк наголошує, що головна причина, чому не варто дивитися на похорон через вікно, — це елементарна неповага до померлого.