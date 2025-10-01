- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Чому у свята забороняли в’язати та шити: пояснення священника
У Православній церкві України розповіли, що вишивати у церковні свята — не є гріхом.
У православних християн існує заборона на рукоділля та інші господарські роботи у недільні чи церковні свята.
Ієрей Олексій Малюков пояснює, що корені цієї звички сягають біблійної заповіді про день суботній — день відпочинку від праці. В українській мові це відображено в самій назві «неділя» — «не діяти», тобто не займатися звичною роботою, а присвятити час Богові.
Водночас, за словами священника, святковий день не означає повної бездіяльності.
«Христос навчав, що у свято належить робити добро, допомагати тим, хто цього потребує, і не відкладати справ, які є терміновими чи важливими. Якщо ж є можливість, краще заздалегідь виконати всі побутові завдання, щоб провести день без метушні — у молитві, відвідуванні храму та духовних роздумах», — порадив він.
Раніше священник пояснив, чому не можна дивитися на похорон через вікно. Олексій Філюк наголошує, що головна причина, чому не варто дивитися на похорон через вікно, — це елементарна неповага до померлого.