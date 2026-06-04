Чому у ванній смердить каналізацією та як прибрати цей запах

Неприємний запах у ванній кімнаті — це проблема, з якою стикається багато хто з нас / © pexels.com

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Запах каналізації неминуче з’являється навіть в бездоганно чистих квартирах. З часом у зливі та трубах накопичується багаторічний бруд, який починає гнити та приваблювати бактерії. Вся ця субстанція пахне затхлістю.

Про це пише Lovedeco.

Чому може з’являтися запах каналізації?

Однією з найпоширеніших причин є неправильне підключення унітаза через гофровану трубу. Такий спосіб монтажу зручний і дешевий, однак з часом у місцях з’єднання можуть з’являтися мікрощілини. Через них у приміщення потрапляє повітря з каналізації.

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Особливо це помітно, коли стоком проходить великий об’єм води, наприклад, коли сусіди зливають воду. У трубах підвищується тиск, і запах виходить назовні через найменші щілини. Фахівці радять у таких випадках замінити гофру на жорсткі пластикові труби або ретельно герметизувати з’єднання.

Що робити?

Спочатку перевірте наявність засмічення. Цю проблему можна вирішити найшвидше, тому що все, що вам знадобиться — це пляшка засобу для чищення каналізації із супермаркету чи господарського магазину.

Вилийте його в каналізацію душу і раковини, щоб видалити бруд, який міг скупчитися в трубах і викликати неприємний запах.

Уважно дотримуйтесь інструкцій на пакованні та зачекайте необхідний час, перш ніж промивати каналізацію водою.

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Для вирішення проблеми часто використовують вакуумні клапани. Вони впускають повітря в систему і не дають зриватися гідрозатворам, що допомагає усунути булькання та неприємні запахи.

Утім, експерти наголошують: такі клапани не можуть повністю замінити вентиляційну трубу. У системах із септиками накопичуються гази, і без виходу назовні вони можуть прориватися назад.

Раніше ми писали про те, що несправні або смердючі зливи також можна прочистити за допомогою побутових засобів — харчової соди, дистильованого білого оцту або хлорного відбілювача.

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