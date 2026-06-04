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Чому у ванній смердить каналізацією та як прибрати цей запах
Неприємний запах каналізації у ванній або туалеті може з’являтися навіть тоді, коли на перший погляд усе працює справно.
Запах каналізації неминуче з’являється навіть в бездоганно чистих квартирах. З часом у зливі та трубах накопичується багаторічний бруд, який починає гнити та приваблювати бактерії. Вся ця субстанція пахне затхлістю.
Про це пише Lovedeco.
Чому може з’являтися запах каналізації?
Однією з найпоширеніших причин є неправильне підключення унітаза через гофровану трубу. Такий спосіб монтажу зручний і дешевий, однак з часом у місцях з’єднання можуть з’являтися мікрощілини. Через них у приміщення потрапляє повітря з каналізації.
Особливо це помітно, коли стоком проходить великий об’єм води, наприклад, коли сусіди зливають воду. У трубах підвищується тиск, і запах виходить назовні через найменші щілини. Фахівці радять у таких випадках замінити гофру на жорсткі пластикові труби або ретельно герметизувати з’єднання.
Що робити?
Спочатку перевірте наявність засмічення. Цю проблему можна вирішити найшвидше, тому що все, що вам знадобиться — це пляшка засобу для чищення каналізації із супермаркету чи господарського магазину.
Вилийте його в каналізацію душу і раковини, щоб видалити бруд, який міг скупчитися в трубах і викликати неприємний запах.
Уважно дотримуйтесь інструкцій на пакованні та зачекайте необхідний час, перш ніж промивати каналізацію водою.
Для вирішення проблеми часто використовують вакуумні клапани. Вони впускають повітря в систему і не дають зриватися гідрозатворам, що допомагає усунути булькання та неприємні запахи.
Утім, експерти наголошують: такі клапани не можуть повністю замінити вентиляційну трубу. У системах із септиками накопичуються гази, і без виходу назовні вони можуть прориватися назад.
Раніше ми писали про те, що несправні або смердючі зливи також можна прочистити за допомогою побутових засобів — харчової соди, дистильованого білого оцту або хлорного відбілювача.