Чому в аеропорту можуть забрати ваш телефон: важливе правило для мандрівників

Зарядіть телефон перед рейсом / © Getty Images

Мандрівників попередили про маловідоме правило, що є чинним в аеропортах і може коштувати смартфона.

Про це йдеться на dailymail із посиланням на сайт уряду Великої Британії GOV.UK.

Як виявилося, телефон або інший електронний пристрій можуть вилучити у пасажира, якщо ґаджет не вмикається під час перевірки.

Йдеться про елементарну річ — заряд батареї. Якщо гаджет розряджений настільки, що не може увімкнутися, служба безпеки має право не допустити його на борт літака.

«Переконайтеся, що ваші електронні пристрої заряджені перед поїздкою. Якщо пристрій не вмикається на вимогу, його не дозволять взяти на борт», — зазначено на сайті уряду Великої Британії GOV.UK.

До ручної поклажі дозволяється брати телефони, ноутбуки, планшети та інші електронні пристрої, однак усі вони мають бути заряджені. Співробітники аеропорту можуть попросити увімкнути будь-який з них, аби переконатися, що пристрій справний і не становить загрози.

Такі правила діють у більшості авіакомпаній, зокрема Ryanair, EasyJet та British Airways.

«Якщо ви не можете увімкнути пристрій, вам не дозволять взяти його з собою. Переконайтеся, що всі електронні речі у ручній поклажі заряджені перед прибуттям до аеропорту», — йдеться на сайті British Airways.

Крім того, перевізники радять не розряджати телефон під час пересадки, адже зарядні точки можуть бути обмежені, а перехідники — відсутні.

У TUI нагадують, що ці вимоги є частиною посилених міжнародних заходів безпеки.

«Радимо тримати телефони увімкненими до моменту посадки, оскільки можуть бути додаткові перевірки біля виходу на рейс», — зазначено на сайті компанії.

Таким чином, перед поїздкою варто перевірити, щоб ваш телефон, планшет або ноутбук мали заряд — інакше їх можуть залишити на контролі без можливості повернення.

