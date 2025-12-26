Прибирання пилу / © Фото з відкритих джерел

У багатьох оселях пил накопичується швидше, ніж встигають прибирати, і винні в цьому не лише відчинені вікна чи сусідній ремонт. Експерти наголошують: значна частина джерел пилу прихована просто у квартирі.

Про це повідомило видання Real Simple.

Пил — це суміш відмерлих клітин шкіри, шерсті й лупи тварин, пилку, частинок ґрунту, цвілі та продуктів життєдіяльності пилових кліщів. Частина цього «коктейлю» потрапляє з вулиці через одяг, взуття та щілини у вікнах, інша — постійно утворюється всередині житла. Ситуацію погіршують погана циркуляція повітря та нерегулярне прибирання.

Одна з найпоширеніших причин запиленості — слабкий повітрообмін. Якщо система опалення, вентиляції чи кондиціонування працює неефективно, пил осідає на поверхнях і «застрягає» у кімнатах. Допомогти можуть справні фільтри, провітрювання та навіть звичайні стельові вентилятори.

Ще один магніт для пилу — м’які поверхні. Килими, штори, дивани, матраци й подушки накопичують алергени роками. Фахівці радять регулярно чистити оббивку, прати текстиль або, за можливості, замінювати його на більш практичні варіанти — наприклад, жалюзі замість важких штор. Окрема увага — килимовим покриттям: їхні волокна буквально «утримують» пил і сміття, тому без системного чищення не обійтися.

Домашні тварини також роблять свій внесок. Шерсть, лупа і частинки пилку, які вони приносять з вулиці, швидко розлітаються оселею. Регулярний догляд, вичісування та прибирання допомагають зменшити проблему, але важливо не перестаратися, щоб не пересушити шкіру улюбленця.

Експерти наголошують: боротьба з пилом — це не разове протирання меблів, а система. Пилососити, прати постільну білизну та міняти фільтри у вентиляції варто щонайменше раз на тиждень, а фільтри HVAC — кожні один-три місяці. Додатково можна використовувати очищувачі повітря з HEPA-фільтрами та підтримувати вологість у межах 40–50%, щоб пил не «літав» у повітрі.

Ще одна проста звичка — знімати взуття одразу біля дверей. Саме на підошвах у дім потрапляє значна частина бруду й пилу з вулиці. Килимок для входу та регулярне його чищення здатні суттєво скоротити кількість пилу в оселі.

Повністю позбутися пилу неможливо, але регулярний догляд за домом, текстилем і повітрям здатен значно зменшити його кількість — а разом із цим і ризик алергії та проблем із самопочуттям.

