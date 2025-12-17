ТСН у соціальних мережах

Чому в домі з’являється затхлий запах: 4 причини, про які часто не здогадуються

Затхлий запах у домі — не просто дрібна незручність, а сигнал про проблеми з вентиляцією, вологістю або прихованими пошкодженнями. Експерти назвали чотири найпоширеніші причини та пояснили, як їх усунути.

Софія Бригадир
У домі з’явився затхлий, «підвальний» запах, який не зникає навіть після прибирання? Фахівці з клінінгу пояснюють: ігнорувати його не варто, адже джерело проблеми може бути серйознішим, ніж здається на перший погляд.

Про це повідомило видання Real Simple.

  • Брудний або старий килим

Килимові покриття легко вбирають запахи — від розлитих напоїв до слідів домашніх тварин чи тютюнового диму. Регулярне щорічне глибоке чищення допомагають підтримувати свіжість, однак старі килими можуть «тримати» запах роками. У такому разі фахівці радять замінити покриття або обрати килими, які можна прати.

  • Проблеми з вентиляцією

Недостатній приплив свіжого повітря швидко призводить до затхлості, особливо в невеликих приміщеннях. Коли повітря застоюється, а волога не виходить назовні, з’являється характерний неприємний аромат. Відкрите вікно навіть на кілька хвилин, вентилятор або осушувач повітря можуть суттєво покращити ситуацію. Водночас експерти застерігають: освіжувачі лише маскують проблему, але не вирішують її.

  • Приховані протікання

Затхлий запах може сигналізувати про витік води у стінах або під підлогою. Такі проблеми не завжди помітні одразу, але з часом призводять не лише до запаху, а й до пошкодження конструкцій та ризиків для здоров’я. Якщо запах з’явився раптово і не зникає, варто звернутися до спеціаліста.

  • Цвіль і грибок

Цвіль не завжди видно неозброєним оком — іноді вона ховається в рушниках, одязі або важкодоступних місцях. Для усунення запаху з текстилю радять замочувати речі у розчині води з оцтом. У ванних кімнатах важливо добре провітрювати приміщення після душу. Якщо ж цвіль з’явилася на стінах або постійно повертається, без професійної допомоги не обійтися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли конденсат на вікнах ззовні є природною нормою, а коли справді варто насторожитися.

