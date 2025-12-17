Чому в домі з’являється затхлий запах: 4 причини, про які часто не здогадуються

Волога

У домі з’явився затхлий, «підвальний» запах, який не зникає навіть після прибирання? Фахівці з клінінгу пояснюють: ігнорувати його не варто, адже джерело проблеми може бути серйознішим, ніж здається на перший погляд.

Про це повідомило видання Real Simple.

Брудний або старий килим

Килимові покриття легко вбирають запахи — від розлитих напоїв до слідів домашніх тварин чи тютюнового диму. Регулярне щорічне глибоке чищення допомагають підтримувати свіжість, однак старі килими можуть «тримати» запах роками. У такому разі фахівці радять замінити покриття або обрати килими, які можна прати.

Проблеми з вентиляцією

Недостатній приплив свіжого повітря швидко призводить до затхлості, особливо в невеликих приміщеннях. Коли повітря застоюється, а волога не виходить назовні, з’являється характерний неприємний аромат. Відкрите вікно навіть на кілька хвилин, вентилятор або осушувач повітря можуть суттєво покращити ситуацію. Водночас експерти застерігають: освіжувачі лише маскують проблему, але не вирішують її.

Приховані протікання

Затхлий запах може сигналізувати про витік води у стінах або під підлогою. Такі проблеми не завжди помітні одразу, але з часом призводять не лише до запаху, а й до пошкодження конструкцій та ризиків для здоров’я. Якщо запах з’явився раптово і не зникає, варто звернутися до спеціаліста.

Цвіль і грибок

Цвіль не завжди видно неозброєним оком — іноді вона ховається в рушниках, одязі або важкодоступних місцях. Для усунення запаху з текстилю радять замочувати речі у розчині води з оцтом. У ванних кімнатах важливо добре провітрювати приміщення після душу. Якщо ж цвіль з’явилася на стінах або постійно повертається, без професійної допомоги не обійтися.

