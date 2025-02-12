Чому в манжеті пральної машини збирається вода: як виправити це одним рухом

Час від часу, коли дістаєш випраний одяг із барабана пральної машини, можна помітити, що в ущільнювачі залишилася вода. Іноді вона висихає сама, але буває, що додаткових дій не уникнути. Дехто просто витирає вологу ганчіркою, проте існує ще один легкий спосіб усунути цю проблему.

Після прання дверцята пральної машини рекомендують залишати відчиненими, щоб внутрішні деталі та ущільнювач добре просохли. Проте інколи цього недостатньо, і вода однаково накопичується в манжеті. Якщо її вчасно не прибирати, це може призвести до появи плісняви та неприємного запаху.

Що робити, якщо в манжеті залишилася вода

Як пояснюють майстри, основною причиною накопичення води в манжеті є забивання дренажних отворів. З часом дрібне сміття, яке потрапляє в ущільнювач, забиває ці спеціальні отвори, через що вода не може вийти.

Щоб вирішити цю проблему, вам знадобиться проста хрестова викрутка. Для початку відігніть гумовий ущільнювач, і ви побачите кілька дренажних отворів. Залежно від моделі пральної машини, їх може бути кілька маленьких або один більший. Обережно вставте викрутку в отвір і покрутіть її, щоб прочистити канал. Після цього вода знову зможе вільно витікати з манжети.

Як підтримувати чистоту і свіжість пральної машини

Для того, щоб одяг після прання залишався чистим і приємно пахнув, важливо регулярно очищати барабан, манжету, лоток та інші частини пральної машини. Рекомендується проводити очищення барабана хоча б раз на сезон, тобто кожні три місяці.

Для цього можна використовувати прості оцет і соду. Ці засоби, які є на кухні кожного українця, ефективно борються з вапняними відкладеннями та ретельно змивають мийні залишки з обладнання. Змішайте соду з водою і приготуйте м’яку пасту. Нанесіть її на лоток для прального порошку та мийних засобів, щоб очистити його від забруднень. До барабана налийте склянку оцту, встановіть найвищу температуру і найдовший режим, після чого запустіть цикл прання. В нових моделях пральних машин для цього передбачено спеціальний режим для очищення барабана.

Дехто також радить використовувати кисневий відбілювач на основі перкарбонату натрію або таблетки для посудомийних машин для профілактичного очищення пральної машини.

Після завершення прання протріть барабан губкою або ганчіркою та залиште дверцята відкритими, щоб він добре висохнув.

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