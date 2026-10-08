Чому в морозильнику росте лід: основні причини несправності та прості способи захисту техніки

Експерти розповіли, чому у морозилці постійно намерзає лід / © pixabay.com

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Легкий шар інею на стінках морозильної камери — це цілком природний процес. Однак коли всередині виростає справжня льодяна «шуба», у такому випадку прилад виразно сигналізує про проблему.

Утворення інею зазвичай викликане контактом теплого вологого повітря з крижаними поверхнями. Це трапляється через банальну неуважність, наприклад, незакриті дверцята, або ж вказує на поломку окремих деталей, пише видання Southern Living.

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Щоб повернути побутовій техніці справність, важливо вчасно визначити першопричину виникнення льоду та усунути джерело зайвої вологи.

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Нещільно закриті дверцята морозильної камери

Навіть ледь прочинені дверцята морозильної камери дозволяють теплому повітрю потрапляти з кімнати всередину, через що стінки швидко вкриваються інеєм. Подібний ефект виникає й тоді, коли прилад тримають постійно відкритим під час тривалого готування чи святкових частувань.

Експерти радять якомога рідше відкривати камеру та завжди перевіряти, чи щільно прилягають дверцята.

Неправильне зберігання продуктів

Причиною розгерметизації часто стає й надмірне завантаження продуктами. Фахівці радять розморозити кілька продуктів, які зберігаються досить давно та розмістити їх на відстані один від одного таким чином, щоб холодне повітря могло циркулювати.

Також не слід класти гарячі продукти безпосередньо в морозильну камеру, оскільки це призводить до утворення конденсату та обмерзання.

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Негерметичний гумовий ущільнювач

Захист від проникнення теплого повітря всередину морозильної камери забезпечують гумові ущільнювачі. Якщо гума тріскається, деформується, втрачає еластичність або розривається, герметичність порушується, і потоки повітря потрапляють всередину. Волога з цього повітря миттєво осідає та перетворюється на лід біля дверцят.

У такій ситуації варто придбати новий ущільнювач та замінити його самостійно або скористатися послугами майстра з ремонту побутової техніки.

Засмічений дренажний отвір

Значна частина морозильних камер обладнана спеціальним дренажним отвором, розташованим на задній стінці. Через нього волога, що утворюється під час автоматичного розморожування, безперешкодно виводиться у піддон під приладом. Подібне розморожування відбувається періодично, аби на випарниках не з’являлася крижана кірка і вони продовжували ефективно охолоджувати камери.

Якщо ж цей злив перекривається брудом чи рештками їжі, рідині немає куди діватися: вона збирається на дні та перетворюється на суцільний шар льоду. Для вирішення проблеми необхідно повністю звільнити морозильну камеру від продуктів і зачекати поки вона розморозиться. Після цього зливний канал варто ретельно промити гарячою водою, переконавшись, що вона вільно потрапляє у нижній накопичувальний піддон.

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Несправність системи розморожування

На відміну від застарілих моделей, які вимагали регулярного відключення та ручного обслуговування, сучасні морозильні камери оснащені автоматичною системою розмороження. За цей процес відповідає цілий комплекс деталей, серед яких нагрівальний елемент, спеціальний таймер і термостат. Вихід з ладу бодай одного з цих компонентів призводить до того, що на випарниках починає швидко наростати лід.

Надмірний шар паморозі заважає повноцінному охолодженню, тому відкладати ремонт не варто. Якщо є підозра щодо збою в роботі системи автоматичного розморожування, найвигіднішим рішенням буде виклик кваліфікованого фахівця з сервісної служби.

Прості способи захистити морозильну камеру від обмерзання

Для того, щоб захистити вашу морозильну камеру від обмерзання, фахівці радядть дотримуватися таких правил:

оптимально завантажуйте морозильну камеру приблизно на 75% об’єму, пильнуючи, щоб контейнери та пакунки з їжею не перекривали вентиляційні отвори;

завжди встановлюйте температуру на 0 градусів. Якщо ваша морозильна камера стає занадто теплою, ви можете тимчасово охолодити її за допомогою режиму швидкого заморожування;

впорядкуйте вміст морозильної камери таким чином, щоб потрібні пакунки можна було легко дістати за лічені секунди;

почистіть ущільнювач та підтримуйте його чистоту;

Перш ніж покласти продукти у морозильну камеру, дайте їм охолонути до кімнатної температури.

Зауважимо, що вода під ящиками для овочів, на полицях або задній стінці холодильника не завжди свідчить про серйозну несправність, адже невеликий конденсат може бути нормальним під час роботи приладу. Якщо ж вода постійно накопичується чи витікає на підлогу, причину найчастіше шукають у дренажі, циркуляції повітря, розташуванні продуктів або дверцятах, і частину таких проблем можна усунути самостійно.

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