Чому в п’ятницю 13-го не можна прати та прибирати: народні прикмети, які не варто ігнорувати

Що не можна робити в п’ятницю 13-го / © www.freepik.com/free-photo

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П’ятниця 13-го здавна оповита забобонами та містичними повір’ями. У народній традиції цей день вважають несприятливим для деяких побутових справ, особливо тих, що пов’язані з водою, домашнім затишком і добробутом родини. Наші предки вірили, що звичайне прання чи прибирання цього дня може символічно вимити з оселі щастя, достаток і спокій.

Особливо обережно ставилися до води, адже в народних уявленнях вона була не лише джерелом життя, а й символом очищення та переходу. Саме тому з п’ятницею 13-го пов’язували кілька побутових заборон, які передавалися з покоління в покоління.

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Чому не радили прати речі в п’ятницю 13-го

За одним із народних повір’їв, у цей день не варто прати одяг, постільну білизну та рушники. Вважалося, що разом із брудом вода може забрати з дому добру енергію, сімейну злагоду та фінансове благополуччя.

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Існувало й інше тлумачення: речі, випрані в несприятливий день, можуть довше зберігати негативні емоції та неприємності, пов’язані з їхніми власниками. Особливо не рекомендували прати одяг, який людина збирається вдягати на важливу зустріч або відповідальну подію.

Чому прибирання вважають небажаним

Ще одна поширена прикмета забороняє влаштовувати генеральне прибирання в п’ятницю 13-го. Наші предки вірили, що підмітання, миття підлоги та винесення сміття можуть символічно винести з оселі добробут і сімейне щастя.

Особливе значення надавали таким справам:

Підмітання підлоги. Вважалося, що разом із пилом можна вимести з дому достаток і фінансову удачу.

Миття підлоги. За повір’ями, вода цього дня нібито змиває не лише бруд, а й домашню злагоду.

Винесення сміття. Існувало переконання, що разом із непотрібними речами можна випадково позбутися чогось цінного для родини.

Переставляння меблів. Деякі прикмети пов’язували великі зміни в оселі цього дня з можливими сварками та непорозуміннями.

Яких ще справ уникали в п’ятницю 13-го

Побутові заборони не обмежувалися пранням і прибиранням. У народних віруваннях цей день вважали невдалим для початку важливих справ, тому намагалися не планувати переїзди, купівлю дорогих речей та серйозні фінансові рішення.

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Також не рекомендували позичати гроші, давати в борг цінні речі або з’ясовувати стосунки з близькими. Вірили, що конфлікт, який почався цього дня, може затягнутися надовго, а фінансові домовленості — принести розчарування.

Окремо згадували про заборону сваритися та бажати комусь зла. За повір’ями, негативні слова й думки в п’ятницю 13-го можуть повернутися до того, хто їх висловив.

Водночас не варто сприймати ці прикмети як обов’язкові правила. Наукових доказів того, що прання, прибирання або звичайні побутові справи в п’ятницю 13-го можуть впливати на добробут чи приносити нещастя, немає. Це частина народної культури та забобонів, які збереглися до наших днів.

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