Чому в СРСР четвер був "рибним" днем: навіщо він взагалі був потрібний

Багато хто все ще пам'ятає, що в СРСР четвер був так званим "рибним" днем. Чому саме риба і чому саме цей день тижня?

Щоб зрозуміти це, потрібно поринути в недра історії. Після громадянської війни та колективізації з м'ясом в Радянському Союзі були проблеми. Але робітникам потрібно було давати корисні білки. В той час бурхливими темпами почала розвиватися в країні рибна промисловість. І влада вирішила привчати громадян до корисної та смачної риби. Більше того, тоді в багатьох регіонах країни у населення виник дефіцит йоду. Тому, так би мовити, можна було вбити двох зайців.

Тому 1932 року з'явився "рибний день". Громадянам активно пропагували нове меню, а від кінця 30-х років минулого століття на прилавках почали з'являтися й консерви — кілька в томаті, сайра, шпроти тощо. Покуштувавши в їдальні рибу, люди активніше її купували, щоб приготувати вдома.

"Рибний день" в ті часи могли призначити на будь-який день. Тут обирав начальник їдальні. Але після війни про нього забули, тому що було не до цього.

в 70-ті роки в СРСР знову почали виловлювати океанічну рибу. І тоді згадали про так званий "рибний день". Цього разу до ініціативи вирішили поставитися серйозніше. 26 жовтня 1976 року вийшла постанова ЦК КПРС про введення в СРСР "морського" дня. Однак, потрібно було лише обрати для цього певний день.

"Зверху" подумали, що давати робітникам рибу в понеділок недоцільно, тому що вони тільки вийшли на роботу після вихідних і їм потрібно більше сил. На вівторок та середу зазвичай припадає найбільше роботи, тому вирішили, що їжа теж повинна бути ситною і білковою. В п'ятницю вже немає особливого сенсу подавати рибу, бо все готуються до вихідних і працьовитість падає. А ще важливо було уникнути асоціацій з релігією. Адже в православній церкві віряни повинні їсти рибу (пісні страви) саме в середу і п'ятницю. Тому четвер було визнано найоптимальнішим днем.

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