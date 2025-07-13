Чому в СРСР повсюди садили тополі та навіщо зараз їх активно вирубують: про це цікаво знати

Чому в СРСР уздовж доріг садили тополі / © Фото з відкритих джерел

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На сьогодні комунальні служби активно вирубують тополі, бо їхній пух викликає алергію. Та чому колись вибрали для озеленення міст саме ці дерева? Про це розповідає автор відео @kharakternyk_show у мережі ТікТок.

Навіщо в СРСР садили тополі саме вздовж автомобільних доріг

Тополі активно почали садити у 50-х роках минулого століття, в післявоєнний період. Саме в цей час країна відновлювалася з руїн. Тоді було все знищено, тому треба було проводити озеленення і заодно приховати руїни. Через це Й. Сталін наказав висаджувати тополі по всій території СРСР.

Ці дерева вибрали для озеленення з двох причин. По-перше, тополі дуже швидко ростуть. По-друге, вони абсолютно не потребують догляду. До того ж, ці дерева вважаються унікальними природними фільтрами, що здатні швидко очищувати повітря. Тополі поглинають шкідливі сполуки та не бояться загазованого повітря. Саме тому їх садили уздовж автомобільних доріг. А ще вони мають пірамідальну форму, тому їх можна садити близько одна до одної.

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Цікаво знати, що тополі є рекордсменами по виробленню кисню. За добу одне дерево здатне забезпечити киснем чотирьох дорослих людей.

Однак є дуже важлива особливість: рослини чоловічої статі не випускають пух, а цвітуть лише тополі жіночої статі. Спочатку в СРСР планувалося висаджування дерев чоловічої статі. Та для відбору саджанців знадобилося б занадто багато часу. Тож у Союзі вирішити не турбуватися цим, однак пізніше така халатність призвела до серйозних негативних наслідків.

Під час цвітіння дерев з’являється тополиний пух, який розлітається на великі відстані. Від нього насамперед страждають алергики. До того ж, пух добре горить, що вкрай небезпечно, особливо за літньої спеки. А ще ці дерева часто виростали вище за дев’ятиповерхівки та неодноразово падали, завдаючи значних руйнувань будівлям. Саме тому в наш час старі тополі активно вирубують, а на їхнє місце висаджують тополі нових сортів чи зовсім інші дерева.

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