Чому раніше розетки встановлювали високо / © unsplash.com

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У старих квартирах розетки часто розташовані приблизно на рівні пояса, тоді як у сучасних будинках їх зазвичай встановлюють неподалік від підлоги. Така різниця пояснюється змінами в підходах до монтажу електропроводки, плануванні житла та облаштуванні інтер’єру. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Чому раніше розетки встановлювали високо

У радянських будинках розетки нерідко монтували на висоті близько до 100 сантиметрів від підлоги. Це вважалося практичним рішенням: до них було зручно підключати побутові прилади, не нахиляючись занадто низько. Крім того, розташування електрофурнітури часто залежало від конструкції будинку та особливостей прокладання проводки.

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У панельних багатоповерхівках місця для електричних точок могли передбачати ще на етапі виготовлення бетонних конструкцій. Тому після завершення будівництва змінити їхнє розташування було непросто.

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Водночас вимикачі зазвичай розміщували вище — біля входу до кімнати, приблизно на висоті 1,5 метра.

Чому сучасні розетки розташовують біля підлоги

Сьогодні поширеним рішенням стало встановлення розеток на висоті приблизно 25–30 сантиметрів від підлоги. Це пов’язано насамперед із сучасним підходом до організації електропроводки та облаштування інтер’єру.

Низьке розташування дає змогу зробити електричні точки менш помітними, не перевантажувати стіни деталями та зручніше розміщувати меблі. Кабелі від телевізорів, комп’ютерів та іншої техніки також легше приховати, якщо розетка знаходиться неподалік від плінтуса.

Важливо й те, що електропроводку прокладають за визначеними горизонтальними та вертикальними маршрутами. Знання цих зон допомагає уникнути випадкового пошкодження кабелів під час свердління стін.

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На якій висоті дозволено встановлювати розетки в Україні

Єдиної обов’язкової висоти для всіх розеток у житлових кімнатах немає. Їхнє розташування визначають з урахуванням призначення приміщення, зручності користування, розміщення меблів та вимог електробезпеки.

Наприклад, на кухні розетки часто встановлюють над робочою поверхнею, щоб зручно підключати чайник, кавоварку та іншу техніку. У вітальні й спальнях їх зазвичай розміщують біля підлоги або поруч із місцями, де стоятимуть електроприлади.

Отже, розетки на рівні поясу — це не універсальна вимога старих будівельних норм, так само як і сучасне встановлення біля плінтуса не є обов’язковим для кожного приміщення. Головне, правильно спланувати електроточки, забезпечити належний монтаж і врахувати повсякденні потреби мешканців.

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