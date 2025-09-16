Чому в сусідів озимий часник завжди виростає великим: насправді, секрет дуже простий

Як виростити великий озимий часник / © Фото з відкритих джерел

Господарі часто помічають, що в сусідів на грядці озимий часник завжди виростає великим і соковитим, тоді як на своїй ділянці він часто значно дрібніший. Насправді тут немає жодної магії, секрет криється у правильній підготовці ґрунту, виборі посадкового матеріалу та дотриманні строків садіння.

Сівозміна. Не можна садити часник на тому ж місці щороку. Краще вибрати йому іншу ділянку, наприклад, після огірків, кабачків, бобових чи капусти. Варто знати, що не слід садити часник після цибулі, бо врожай буде поганим.

Родючий ґрунт. Часник любить легкі, пухкі та поживні ґрунти. Перед садінням землю обов’язково треба підживити перегноєм або компостом, а також додати трохи деревного попелу для збагачення калієм і фосфором.

Якісний посадковий матеріал. Для садіння треба брати не дрібні зубчики, а лише найбільші з головки. Саме вони мають достатній запас поживних речовин і дають сильні сходи.

Терміни садіння: найкраще висаджувати за 3-4 тижні до настання стійких морозів. У більшості регіонів це кінець вересня — середина жовтня.

Глибина: зубки заглиблюють на 5-7 см у легкий ґрунт і до 10 см у важкий. Поверхневе садіння може призвести до того, що часник вимерзне, а якщо посадити дуже глибоко, головки будуть дрібними.

Відстань: між зубками залишають по 10 см, а між рядками — 25 см. Це дає достатньо простору для розвитку великих головок.

Полив і догляд: після садіння грядку мульчують соломою, торфом або тирсою. Навесні часник потребує регулярного поливу й підживлення азотними добривами для швидкого нарощування зеленої маси.