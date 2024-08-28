Чому в українців все частіше замість 4G показує Е: що це за символ і як діяти

Як тільки ви побачили на телефоні значок "Е", зв'язок одразу стає гіршим, а мобільний інтернет майже повністю пропадає. Що означає ця літера і чому вона все частіше з'являється в телефонах українців?

Якщо ви побачили на екрані свого смартфона літеру "Е", це означає, що стандарт зв'язку змінився на EDGE. Він є проміжним між 2G та 3G. Слід зазначити, що його максимальна швидкість не перевищує 384 кбіт/с.

Хоча такої швидкості й достатньо, щоб, наприклад, завантажити текстове повідомлення в месенджері, проте ви не зможете переглядати відео, фото чи прослуховувати аудіофайли. Навіть якщо вони будуть відкриватися, то роздільна здатність буде найменшою, а програвання відбуватиметься вкрай повільно.

Найчастіше в Україні такий стандарт зв'язку зустрічається по дорозі між двома населеними пунктами, де відсутнє покриття більш сучасних стандартів. За містом, на дачі також може з'явитися EDGE, адже там вежі стільникових операторів зустрічаються рідко і перебувають на великій відстані одна від одної.

Останнім часом українці все частіше почали бачити на своїх телефонах літеру "Е", через відключення світла. Оператори часто навмисно зменшують навантаження на базову станцію, яка працює в такий період від генератора. Інколи EDGE з'являється в тих місцях, де сигнал від вишок заглушається або існують певні перешкоди:

віддалені села, степи, гори;

густонаселені міста з великим числом абонентів одного оператора;

густі ліса і гори;

ліфти;

цокольні поверхи, підвальні приміщення.

Часто трапляється таке, що сигнал погіршується раптово. Тобто абонент не змінював свого місця положення, а інтернет пропадає, з'являється літера "Е". Якщо сталося так не через неполадки зі сторони оператора (наприклад, високе навантаження на вишку), то ви можете самостійно налагодити сигнал.

Що робити, якщо мобільний інтернет показує "Е"

Насамперед, ви можете спробувати перезавантажити мобільний інтернет через режим польоту. Для цього спочатку увімкніть режим польоту (має з'явитися "літачок"), зачекайте 10-15 секунд, знову вимкніть цей режим. Зазвичай, після таких дій мобільний зв'язок відновлюється, а смартфон починає працювати з більш сучасними стандартами.

Також можете спробувати поміняти тип мережі. Інколи телефон не може підключитися до найшвидкіснішої мережі 4G і тому одразу переходить на EDGE. Щоб уникнути такої ситуації, спробуйте поміняти режим на 3G руками. Для цього відкрийте налаштування телефону, перейдіть до розділу "Мобільні дані та SIM-карти", натисніть на "Переважний тип мережі" і виберіть варіант "3G/2G".

Ще один ефективний спосіб, вибрати самостійно оператора зв'язку. Це можна зробити в тому ж розділі налаштувань SIM-карти. За замовчуванням вибрано пункт автоматичний вибір, але ви можете його відключити і обрати оператора з переліку.

Якщо ви не можете вирішити проблему через налаштування смартфону, залишається лише перейти на іншого мобільного оператора. Якщо в одному і тому ж місці стабільно з'являється літера "Е", значить, проблема саме у операторі. Можливо, його вишка розташована надто далеко або надто велика кількість абонентів.

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