Що постелити замість килима / © pexels.com

Реклама

У сучасних інтер’єрах килими все частіше зникають із підлоги. Натомість з’являється інший акцент: чиста, якісна, виразна підлога, яка не потребує додаткового «прикриття». Цей тренд уже активно підхоплює й Україна.

Чому суцільні килими більше не в тренді

Дизайнери все частіше називають килими на всю кімнату рішенням із минулого. Причина — не лише естетика, а й практичність.

Такі покриття накопичують пил, алергени та запахи, складні в догляді та швидко «з’їдають» простір візуально. Особливо це помітно у невеликих квартирах, де важлива кожна деталь інтер’єру.

Реклама

Сучасний підхід інший: мінімум зайвого, максимум повітря, світла та функціональності.

Що приходить на зміну килимам: головні інтер’єрні тренди

У центрі нової концепції — підлога як повноцінний елемент дизайну, а не основа для килима:

Інженерна дошка, паркет, теплі відтінки дуба, класична або сучасна укладка — усе це формує відчуття «дорогого» та живого інтер’єру без зайвих деталей. Мікробетон, наливні підлоги, великоформатна плитка під камінь — вибір для тих, хто цінує мінімалізм. Такі рішення візуально розширюють кімнату та створюють ефект цілісного простору. Це один із найдинамічніших трендів останніх років. Матеріали витривалі, водостійкі та універсальні, при цьому можуть імітувати дерево чи камінь майже без втрати естетики. Корок, натуральний лінолеум, мармолеум — вибір на користь екологічності, комфорту та природної текстури.

Килим більше не домінує в інтер’єрі — він стає акцентом. Замість одного великого покриття використовують:

невеликі декоративні килими;

асиметричні та нестандартні форми;

натуральні матеріали та спокійні фактури.

Їх розміщують точково — у зоні дивана, біля ліжка або в куточках відпочинку. Це вже не «основа кімнати», а гнучкий декоративний елемент, який легко змінити під настрій чи сезон.

Реклама

Цей європейський тренд уже чітко помітний і в Україні. Все більше людей обирають:

єдине підлогове покриття для всієї квартири;

практичні, довговічні матеріали без складного догляду;

мінімалістичні інтер’єри з акцентом на простір і світло.

Килими при цьому залишаються, але вже не як необхідність, а як стильний штрих.

Сучасний інтер’єр все більше орієнтується на простоту й функціональність. І головна зміна очевидна: підлога перестає бути фоном для килима — вона сама стає головним елементом дизайну.