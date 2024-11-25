Чому в жодному разі не можна митися, коли працює пральна машинка: про це варто знати кожному

Напевно, багато хто чув хоч одну історію про ураження струмом людини під час того, як вона приймала ванну чи душ.

Розповідаємо, посилаючись на Telegraf, чому все ж таки не варто митися, коли працює пралка.

Який існує ризик в умовах вологого середовища

Так як пральна машинка – це потужний електричний прилад, то звичайно, небезпека ураження струмом існує. Тому не варто торкатися приладу мокрими руками чи іншими вологими частинами тіла, коли він працює. Якщо ізоляція внутрішніх компонентів пошкоджена або система заземлення не працює належним чином, вас запросто може уразити струмом.

До того ж, вода є провідником електрики, а вологе середовище ванної кімнати збільшує ризик ураження струмом в рази. А якщо машинка дуже стара і ви не знаєте, чи все гаразд з приладом, не варто митися, бо електричний струм може «просочитися» через водопровідну систему.

Які поради з техніки безпеки: про це варто знати кожному

Використовуйте розетки із захистом від витоків струму, це знизить до мінімуму ризик ураження. Регулярно робіть технічний огляд пральної машинки на предмет пошкодження електронної системи. Не слід використовувати інші прилади під час купання у ванній кімнаті. Чітко дотримуйтеся інструкції з експлуатації пралки від виробника.

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