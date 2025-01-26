Чому в жодному разі не можна вішати рушники на двері: про це майже ніхто не знає

Рушник – це незамінна річ у побуті, багато хто вішає їх на двері, наприклад, сушитися, однак цієї звички варто негайно позбутися, і ось чому.
Чому не можна вішати рушник на двері: дві найголовніші причини
- Причина №1. Рушники для української культури та традицій мають сакральне значення. З ними здавна проводилось декілька обрядів – хрещення, весілля та погребіння. Вважається, що вішати рушник на двері, особливо, якщо він білого кольору, це дуже погана прикмета. Бо наші предки вішали рушники на вхідні двері, щоб дати зрозуміти, що в домі є небіжчик. А потім через сорок днів цей рушник виносили за село й витрушували, таким чином відправляючи душу у засвіти. Тому не варто вішати сушитися рушники на двері, щоб не накликати у дім біди.
- Причина №2. Рушники, особливо вологі, не слід вішати сушитися виключно з практичної точки зору. Бо це може завдати їм шкоди, особливо, якщо двері виготовлено з дерева. Матеріал під дією вологої тканини може деформуватися чи почати гнисти. Також від упливу вологи може лущитися фарба чи лак на дверях, потім їх доведеться перефарбовувати чи взагалі замінювати.
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