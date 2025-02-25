Чому в жодному разі не можна ввечері виносити сміття: 4 вагомі причини

Наші предки вважали, що ввечері взагалі не варто нічого робити по господарству, бо можна накликати в дім біду.
Розповідаємо, що станеться, якщо ввечері винести сміття і чому цього робити не варто.
Що буде, якщо ввечері винести сміття: чому цього робити не слід
- Конфлікти з домовиком. Наші предки вважали, що вночі прокидається домовик, який може копатися у смітті в пошуках чогось їстівного, якщо господарі дому не залишили для нього їжі на столі. І коли він нічого не знайде, то буде пакостити в будинку, ламати й розкидати речі, скрипіти меблями тощо.
- Втрата щастя й достатку. Після заходу сонця з дому нічого виносити не можна, бо так ви віддаєте своє щастя, добробут і здоров’я нечистій силі, а собі забираєте лихо, бідність та хвороби. У цей час доби потойбічні істоти набирають силу, тому їм дуже важко протистояти. І зі сміттям вони можуть забрати з дому щастя й добробут.
- Ставлення до господині. Здавна вважалося, що жінка має бути гарною господинею і все робити вчасно та правильно. Якщо сусіди бачили, що жінка ввечері виносила сміття, її вважали неробою.
- Наврочення. Так як ввечері магічна сила набирає обертів, є ймовірність того, що людина, яка ввечері виноситиме сміття, накличе на себе біду. Їй потім нещаститиме, все валитиметься з рук і вона дуже хворітиме.
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