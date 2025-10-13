Чому в жодному разі не можна давати розсаду своїм сусідам: народні прикмети

Чому не можна давати розсаду сусідам / © Unsplash

Реклама

В українській культурній традиції існують давні народні перестороги, які передаються від покоління до покоління. Одна з них звучить так: «Не давай розсаду сусідам — віддаси свою долю й урожай». На перший погляд — це звичайна забобонна примха, але для наших предків навіть дрібниці мали глибокий сенс. Розповідаємо, чому наші пращури були такими обережними, коли справа стосувалася молодих рослин.

Чому не можна давати розсаду своїм сусідам: народні прикмети

Розсада — це символ початку і життєвої сили. Розсада — не просто рослина, а втілення нового циклу життя. Вона несе у собі енергію зростання, достатку та домашнього затишку. У народі вірили, що коли віддаєш розсаду комусь іншому, ти передаєш частину своєї життєвої сили, яку вкладено у вирощування. Разом із землею і корінцем може «піти» й удача господаря.

Віддаєш розсаду — віддаєш урожай. Є старовинна приказка: «Хто перший розсадою ділиться — той останнім урожай збирає». Вважалося, що раннє передавання саджанців може «переломити» енергетичний зв’язок між господарем і землею. Замість того, щоб сили росли в своєму городі, вони переходять до чужого двору. Особливо поганою прикметою вважалося дарувати розсаду до Благовіщення або у понеділок — тоді рік може пройти у збитках.

Заздрість і чужа енергія. Ще одна причина — страх перед заздрістю. У селі часто казали: «Не кожен сусід із добром дивиться на зелену розсаду». Якщо людина бере розсаду з нещирими думками або навіть просто заздрить вашому врожаю, її енергетика може «спалити» паростки — і тоді нічого не вродить. Щоб цього уникнути, радили: ніколи не віддавати розсаду голими руками, а лише через рушник або в мисці з водою. Це начебто змивало погану енергію.

Якщо вже мусите віддати розсаду, зробіть це правильно

Іноді без цього не обійтися: сусід попросив допомоги, і відмовити незручно. У таких випадках наші предки мали свої обряди захисту: