Чому в жодному разі не можна класти гарячі варені яйця в холодну воду

Як правильно охолоджувати варені яйця / © unsplash.com

На перший погляд заливання гарячих яєць холодною водою здається звичним кулінарним прийомом. Багато хто вважає, що так простіше зняти шкаралупу і це прискорює охолодження. Але насправді такий різкий температурний контраст запускає процеси, які можуть зіпсувати і смак, і текстуру яйця, а інколи навіть вплинути на його безпечність. Розповідаємо, чому не можна класти гарячі яйця у холодну воду, і як краще їх охолоджувати.

Чому не можна класти гарячі яйця у холодну воду

Різкий перепад температур провокує мікротріщини. Коли гаряче яйце зустрічається з холодною водою, шкаралупа стискається швидше, ніж внутрішня частина. Через це вона може тріснути або утворити невидимі оку мікротріщини. Такі пошкодження не тільки псують зовнішній вигляд, а й відкривають шлях для проникнення мікробів, якщо яйце після варіння зберігати деякий час. Утворення водяних порожнин і змінена текстура. Через різкий температурний стрибок білок відокремлюється від внутрішньої поверхні шкаралупи. Це може створювати пустоти під оболонкою та робити структуру білка гумовою. Замість ніжної консистенції яйце стає щільним і менш приємним на смак. Порушення смакової рівноваги. Коли яйце різко охолоджують, процес дозрівання білка, який триває ще деякий час після варіння, обривається. У результаті смак виходить більш пласким, а жовток може набувати зернистої текстури. Небажані хімічні реакції. Постійні коливання температури створюють умови для швидшого утворення сіруватого нальоту між жовтком і білком. Хоча він не є небезпечним, все одно має неестетичний вигляд і вказує на неправильний режим охолодження. Прискорене проникнення запахів. Яйця дуже чутливі до сторонніх ароматів. Мікротріщини від холодної води працюють як дверцята, через які сторонні запахи з холодильника чи навколишнього середовища можуть швидше проникати всередину, змінюючи їхній смак.

Як правильно охолоджувати варені яйця

Щоб зберегти смак і текстуру яєць, краще охолоджувати їх у теплій або ледь прохолодній воді. Через 2-3 хвилини воду можна поступово робити холоднішою. Такий м’який перехід захищає шкаралупу, запобігає тріщинам і забезпечує комфортне очищення.