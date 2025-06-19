Чому в жодному разі не можна мити голову гарячою водою: про це майже ніхто не знає

Чому не можна мити голову гарячою водою / © Freepik

Миття голови — звична гігієнічна процедура, яку ми виконуємо автоматично. Багато хто полюбляє робити це саме під гарячим душем, особливо взимку. Та мало хто знає, що надто висока температура води може завдати локонам значної шкоди. Якщо ви хочете мати здорове, блискуче та сильне волосся, важливо знати, чому гаряча вода — не найкращий вибір для миття голови.

Гаряча вода сушить і подразнює шкіру голови. Шкіра на голові дуже чутлива. Якщо її регулярно обдавати гарячою водою, судини розширюються, виникає подразнення, а згодом — сухість, свербіж і навіть лущення. Люди з чутливою шкірою можуть помітити появу лупи чи інших дерматологічних проблем.

Порушення природного жирового балансу. Гаряча вода змиває природний захисний шар зі шкіри голови. Це змушує сальні залози працювати в посиленому режимі, щоб компенсувати втрати. У результаті волосся швидше жирнішає, що змушує вас мити голову частіше.

Волосся стає ламким і втрачає блиск. Під дією високої температури кутикули волосся та їхній зовнішній захисний шар починають розкриватися. Це призводить до втрати вологи, тьмяності й появи посічених кінчиків. Якщо регулярно мити голову гарячою водою, волосся втрачає свою структуру, стає слабким і ламким.

Уповільнений ріст та випадіння. Теплова дія на шкіру голови погіршує кровообіг. Як наслідок, волосяні цибулини отримують менше кисню та поживних речовин. Це уповільнює ріст волосся, а з часом може провокувати його випадіння.