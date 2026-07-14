Чому в жодному разі не можна мити м’ясо перед приготуванням: професійні кухарі розкрили секрет

Чому не треба мити м’ясо

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Багато людей звикли мити сире м’ясо під проточною водою перед приготуванням, вважаючи, що так вони роблять його чистішим і безпечнішим. Проте професійні кухарі та фахівці з харчової безпеки вже багато років наголошують: така звичка не лише не приносить користі, а й може збільшити ризик поширення небезпечних бактерій на кухні. Експерти пояснюють, що висока температура під час приготування набагато ефективніше знищує мікроорганізми, ніж звичайна вода.

Чому не варто мити сире м’ясо

На поверхні сирого м’яса можуть міститися різні бактерії. Під час промивання сильний струмінь води не знищує їх, а лише розбризкує дрібні краплі по раковині, стільниці, кухонному посуду та інших продуктах.

Таким чином ризик перехресного забруднення значно зростає, навіть якщо зовні кухня здається чистою.

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Термічна обробка набагато ефективніша

Під час смаження, запікання чи варіння внутрішня температура м’яса підвищується настільки, що більшість небезпечних бактерій гине.

Саме правильне приготування є головною умовою безпечного вживання м’яса, а не його попереднє миття.

Що робити, якщо на м’ясі є кров або рідина

Багато хто миє м’ясо через рідину, яка накопичується в пакованні. Насправді це не кров у чистому вигляді, а переважно вода та м’ясний білок — міоглобін.

Якщо хочеться прибрати зайву вологу, достатньо акуратно промокнути шматок паперовим рушником. Після цього рушник потрібно одразу викинути, а руки добре вимити з милом.

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Як правильно підготувати м’ясо до приготування

Перед початком роботи бажано використовувати окрему дошку та ніж для сирого м’яса.

Після завершення приготування всі поверхні, ножі та кухонне приладдя необхідно ретельно вимити гарячою водою з мийним засобом. Це значно ефективніше захищає від бактерій, ніж промивання самого м’яса.

Коли м’ясо все ж можна промити

У побуті інколи виникають виняткові ситуації. Наприклад, якщо на шматок випадково потрапили дрібні кісткові уламки після розрубування або інші механічні забруднення. У такому разі м’ясо можна швидко сполоснути, після чого обов’язково ретельно висушити паперовими рушниками та продезінфікувати раковину й робочу поверхню.

Однак робити це як звичайну процедуру перед кожним приготуванням фахівці не рекомендують.

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