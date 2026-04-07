Чому в жодному разі не можна мити м’ясо перед приготуванням: професійні кухарі розкрили свій секрет
Миття м’яса — це поширена, але помилкова звичка. Воно не очищає продукт, а лише створює ризики і погіршує якість продукту.
Багато людей звикли мити м’ясо перед приготуванням, вважаючи це обов’язковим етапом підготовки. Але професійні кухарі та фахівці з безпеки харчування категорично не рекомендують цього робити. Більше того, така звичка може не лише зіпсувати смак страви, а й підвищити ризики для здоров’я.
Чому не можна мити м’ясо перед приготуванням
Головна причина: поширення бактерій. Коли ви миєте сире м’ясо під проточною водою, мікроскопічні краплі розлітаються навколо разом із бактеріями. Вони можуть потрапити на раковину, посуд, робочі поверхні і навіть на інші продукти. У результаті замість очищення ви створюєте додатковий ризик зараження.
Миття не знищує бактерії. Більшість із них гине лише під час термічної обробки — смаження, варіння або запікання. Тому вода не виконує захисної функції, а лише створює ілюзію чистоти.
Як миття впливає на смак м’яса
Після миття м’ясо вбирає зайву вологу. Через це під час смаження воно починає не підрум’янюватися, а варитися у власному соку.
У результаті страва втрачає апетитну скоринку і насичений смак.
Замість миття кухарі просто промокають м’ясо паперовим рушником.
Це дозволяє:
прибрати зайву вологу;
покращити обсмажування;
зберегти текстуру продукту.
Такий підхід до підготовки м’яса вважається більш безпечним і правильним.
Коли все ж таки треба мити м’ясо
У виняткових випадках, наприклад, якщо є видимі забруднення, м’ясо можна швидко промити, але після цього обов’язково ретельно очистити всі поверхні навколо.
Однак у повсякденному приготуванні цього робити не треба.