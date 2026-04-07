ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
375
Час на прочитання
2 хв

Чому в жодному разі не можна мити м’ясо перед приготуванням: професійні кухарі розкрили свій секрет

Миття м’яса — це поширена, але помилкова звичка. Воно не очищає продукт, а лише створює ризики і погіршує якість продукту.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Чому не можна мити м'ясо

Чому не можна мити м’ясо / © www.freepik.com/free-photo

Багато людей звикли мити м’ясо перед приготуванням, вважаючи це обов’язковим етапом підготовки. Але професійні кухарі та фахівці з безпеки харчування категорично не рекомендують цього робити. Більше того, така звичка може не лише зіпсувати смак страви, а й підвищити ризики для здоров’я.

Чому не можна мити м’ясо перед приготуванням

Головна причина: поширення бактерій. Коли ви миєте сире м’ясо під проточною водою, мікроскопічні краплі розлітаються навколо разом із бактеріями. Вони можуть потрапити на раковину, посуд, робочі поверхні і навіть на інші продукти. У результаті замість очищення ви створюєте додатковий ризик зараження.

Миття не знищує бактерії. Більшість із них гине лише під час термічної обробки — смаження, варіння або запікання. Тому вода не виконує захисної функції, а лише створює ілюзію чистоти.

Як миття впливає на смак м’яса

Після миття м’ясо вбирає зайву вологу. Через це під час смаження воно починає не підрум’янюватися, а варитися у власному соку.

У результаті страва втрачає апетитну скоринку і насичений смак.

Замість миття кухарі просто промокають м’ясо паперовим рушником.

Це дозволяє:

  • прибрати зайву вологу;

  • покращити обсмажування;

  • зберегти текстуру продукту.

Такий підхід до підготовки м’яса вважається більш безпечним і правильним.

Коли все ж таки треба мити м’ясо

У виняткових випадках, наприклад, якщо є видимі забруднення, м’ясо можна швидко промити, але після цього обов’язково ретельно очистити всі поверхні навколо.

Однак у повсякденному приготуванні цього робити не треба.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie