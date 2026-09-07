Чому в жодному разі не можна виливати окріп у мийку: сантехніки назвали головні причини

Чому не можна виливати гарячу воду у мийку / © Freepik

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Після варіння макаронів, картоплі чи овочів найпростіше рішення — злити гарячу воду в кухонну мийку. Здається, що кілька секунд контакту з окропом не можуть нашкодити сантехніці. Проте регулярне виливання дуже гарячої води справді може скоротити термін служби деяких елементів системи. Особливо обережними варто бути, якщо під мийкою встановлені пластикові труби, сифон або з’єднання з гумовими ущільнювачами.

Гаряча вода впливає на пластикові труби

Сучасні каналізаційні труби виготовляють із матеріалів, які розраховані на певний температурний режим. Короткочасний контакт із гарячою водою зазвичай не стає катастрофою, але постійне надходження дуже гарячої води може прискорювати старіння деяких пластикових деталей.

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Особливо небажано регулярно лити в каналізацію воду, температура якої близька до 100 °C.

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Страждають ущільнювачі та з’єднання

У каналізаційній системі є не лише труби. Сифон, стики та з’єднання мають ущільнювальні елементи, які забезпечують герметичність.

Постійні температурні перепади можуть негативно впливати на матеріали, з яких вони виготовлені. Згодом це може проявитися протіканням або необхідністю замінити окрему деталь.

Окріп може пошкодити мийку

Ризик залежить і від матеріалу самої раковини. Особливо небажано різко нагрівати холодну поверхню дуже гарячою водою.

Для деяких композитних матеріалів або покриттів різкі перепади температур можуть бути несприятливими. А якщо мийка вже має мікротріщини чи інші пошкодження, температурний удар потенційно може погіршити ситуацію.

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Є ще одна проблема — жир у трубах

Існує популярна порада, що окріп нібито чудово очищає каналізацію від жиру. Насправді все не так просто.

Гаряча вода може тимчасово розплавити жир, який знаходиться біля зливу. Але далі, коли вода рухається холоднішою ділянкою труби, жир здатен знову застигнути та осісти на стінках.

Тому виливати окріп у мийку спеціально для очищення труб — не найкраща ыдея.

Чи можна іноді зливати гарячу воду в каналізацію

Панікувати через одну каструлю гарячої води не потрібно. Разове зливання гарячої води не означає, що труби неодмінно пошкодяться. Проблема передусім у регулярному повторенні такої дії та температурі води.

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Тому найбезпечніша звичка проста: не лити щодня окріп прямо в злив, особливо якщо каналізація пластикова. Дайте воді трохи охолонути, за потреби розбавте її та не використовуйте каналізацію як місце для утилізації жиру.

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