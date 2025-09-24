ТСН у соціальних мережах

Чому в жодному разі не можна залишати відкритою кришку унітаза: запам’ятайте раз і назавжди

Це просте правило допоможе уникнути поширення мікробів, неприємних запахів та збереже гігієну вашої ванної кімнати.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чому треба закривати кришку унітаза

Багато хто сприймає кришку унітаза лише як деталь інтер’єру. Але насправді вона має важливе значення для гігієни, безпеки та навіть здоров’я. Звичка залишати кришку відкритою може призвести до поширення мікробів і створювати неприємні наслідки у вашій ванній кімнаті.

Чому необхідно завжди закривати кришку унітаза: найголовніші причини

  • Захист від мікробів. Науково доведено, що під час зливу води з відкритою кришкою утворюється так званий «мікробний шлейф». Разом із краплями води в повітря піднімаються бактерії та віруси, які осідають на рушниках, зубних щітках, косметиці й інших предметах. Це створює ризик зараження навіть за ретельного миття рук.

  • Усунення неприємних запахів. Закрита кришка допомагає зберігати свіжість у ванній кімнаті, особливо якщо вона невелика. Це не лише про комфорт, а й про підтримання загальної гігієни.

  • Бар’єр від «небажаних гостей». Кришка унітаза може стати додатковим захистом від комах чи дрібних гризунів, які іноді можуть проникати через каналізаційні труби.

  • Захист особистих речей. Закрита кришка запобігає випадковому падінню дрібних предметів — прикрас, косметики чи засобів гігієни у чашу унітаза. Це не лише неприємно, а й може призвести до засмічення всієї каналізаційної системи.

Щоб підвищити рівень гігієни у ванній кімнаті регулярно дезінфікуйте поверхні навколо унітаза та провітрюйте приміщення для уникнення підвищеної вологості. Також варто використовувати спеціальні засоби для очищення, які зменшують кількість бактерій.

