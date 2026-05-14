Чому в жодному разі не можна заливати окріп у раковину: цей лайфгак може дорого обійтися

Чому не можна лити окріп у раковину / © pixabay.com

Реклама

Багато людей звикли без роздумів виливати окріп у кухонну раковину після варіння макаронів, картоплі чи просто, начитавшись лайфгаків. Адже пишуть, що гаряча вода допомагає прочистити труби та прибрати жир. Але сантехніки попереджають: така звичка може серйозно пошкодити систему водовідведення та призвести до дорогого ремонту. Особливо небезпечним окріп є для сучасних пластикових труб, які не завжди витримують різкі перепади температур.

Чому не можна виливати окріп у раковину

Гаряча вода може пошкодити пластикові труби. Сучасні каналізаційні труби у більшості квартир виготовлені з пластику. І хоча вони розраховані на гарячу воду, окріп температурою близько 100 градусів здатен поступово деформувати матеріал. Особливо небезпечними є різкі температурні перепади. Якщо після холодної води у трубу потрапляє великий об’єм окропу, пластик починає розширюватися та слабшати. З часом це може призвести до появи мікротріщин, протікань і навіть серйозних пошкоджень каналізації.

Окріп не прибирає жир, а робить проблему ще гіршою. Багато господинь вірять, що гаряча вода допомагає розчиняти жир у трубах. Частково це правда, але є важливий нюанс. Поки вода гаряча, жир дійсно стає рідшим. Але далі він просувається трубами, охолоджується та осідає ще глибше у каналізації. Згодом до нього прилипає бруд, залишки їжі та сміття, через що утворюються щільні засмічення. Саме тому сантехніки радять не зливати жирні залишки їжі у раковину взагалі, навіть разом із гарячою водою.

Особливо небезпечно лити окріп у раковину з кераміки та каменю. Різкий контакт дуже гарячої води з холодною поверхнею може бути небезпечним не лише для труб. Деякі види керамічних або кам’яних мийок можуть вкриватися мікротріщинами через постійні перепади температур. Спочатку пошкодження майже непомітні, але з часом поверхня втрачає міцність і привабливий вигляд.

Як правильно виливати гарячу воду в раковину

Фахівці радять перед зливанням окропу обов’язково відкривати холодну воду. Це допоможе знизити температуру потоку та зменшити навантаження на труби.

Також краще не виливати в раковину киплячу воду разом із жиром або залишками їжі. Для цього варто використовувати окремі ємності чи паперові серветки.

Реклама

Ще один корисний лайфгак — періодично промивати труби теплою водою, а не окропом.

Новини партнерів