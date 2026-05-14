- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому в жодному разі не можна заливати окріп у раковину: цей лайфгак може дорого обійтися
Така звичка може призвести до серйозних проблем із трубами та каналізацією. Особливо це стосується сучасних пластикових систем, які погано переносять різкі перепади температур.
Багато людей звикли без роздумів виливати окріп у кухонну раковину після варіння макаронів, картоплі чи просто, начитавшись лайфгаків. Адже пишуть, що гаряча вода допомагає прочистити труби та прибрати жир. Але сантехніки попереджають: така звичка може серйозно пошкодити систему водовідведення та призвести до дорогого ремонту. Особливо небезпечним окріп є для сучасних пластикових труб, які не завжди витримують різкі перепади температур.
Чому не можна виливати окріп у раковину
Гаряча вода може пошкодити пластикові труби. Сучасні каналізаційні труби у більшості квартир виготовлені з пластику. І хоча вони розраховані на гарячу воду, окріп температурою близько 100 градусів здатен поступово деформувати матеріал. Особливо небезпечними є різкі температурні перепади. Якщо після холодної води у трубу потрапляє великий об’єм окропу, пластик починає розширюватися та слабшати. З часом це може призвести до появи мікротріщин, протікань і навіть серйозних пошкоджень каналізації.
Окріп не прибирає жир, а робить проблему ще гіршою. Багато господинь вірять, що гаряча вода допомагає розчиняти жир у трубах. Частково це правда, але є важливий нюанс. Поки вода гаряча, жир дійсно стає рідшим. Але далі він просувається трубами, охолоджується та осідає ще глибше у каналізації. Згодом до нього прилипає бруд, залишки їжі та сміття, через що утворюються щільні засмічення. Саме тому сантехніки радять не зливати жирні залишки їжі у раковину взагалі, навіть разом із гарячою водою.
Особливо небезпечно лити окріп у раковину з кераміки та каменю. Різкий контакт дуже гарячої води з холодною поверхнею може бути небезпечним не лише для труб. Деякі види керамічних або кам’яних мийок можуть вкриватися мікротріщинами через постійні перепади температур. Спочатку пошкодження майже непомітні, але з часом поверхня втрачає міцність і привабливий вигляд.
Як правильно виливати гарячу воду в раковину
Фахівці радять перед зливанням окропу обов’язково відкривати холодну воду. Це допоможе знизити температуру потоку та зменшити навантаження на труби.
Також краще не виливати в раковину киплячу воду разом із жиром або залишками їжі. Для цього варто використовувати окремі ємності чи паперові серветки.
Ще один корисний лайфгак — періодично промивати труби теплою водою, а не окропом.