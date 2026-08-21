Чому в жодному разі не можна зберігати помідори в холодильнику: відповідь експертів

Де треба зберігати помідори / © Associated Press

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Помідори часто кладуть у холодильник, особливо якщо їх купили багато і хочеться довше зберегти свіжість. Проте для більшості стиглих томатів низька температура не є оптимальною. Холод може негативно вплинути на їхню текстуру, аромат і смак. Саме тому експерти радять не поспішати переносити помідори з кухонної поверхні в холодильник, якщо вони ще не потребують такого зберігання.

Чому холод шкодить помідорам

Помідори — теплолюбні плоди, і за низької температури в них відбуваються небажані зміни. У холодильнику, де температура зазвичай значно нижча за кімнатну, можуть пошкоджуватися клітинні структури плода.

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Через це після перебування в холоді помідор нерідко стає менш соковитим, його м’якоть втрачає приємну пружність, а смак здається водянистим або менш насиченим. Особливо помітна різниця у стиглих ароматних сортах, які мають виражений солодкуватий смак.

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Низька температура також впливає на леткі ароматичні сполуки, завдяки яким помідор має характерний запах. Тому охолоджений томат може здаватися значно менш ароматним навіть після того, як його дістали з холодильника.

Де найкраще зберігати помідори

Стиглі помідори краще тримати за кімнатної температури в сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів. Їх бажано розміщувати так, щоб плоди не лежали щільно один на одному.

Якщо помідори ще недостиглі, холодильник також не є найкращим місцем для їх дозрівання. За кімнатної температури вони можуть поступово достигати, ставати ароматнішими та набувати характерного кольору.

Не варто залишати томати біля джерел тепла — плити, духовки чи батареї. Надмірне тепло прискорює дозрівання і може призвести до швидкого псування.

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Чи можна все-таки покласти помідори в холодильник

Категорично стверджувати, що помідори за будь-яких обставин не можна охолоджувати, неправильно. Якщо плід уже розрізаний, його варто зберігати в холодильнику в закритому контейнері, щоб зменшити ризик псування та забруднення.

Холодильник також може бути практичним рішенням, якщо стиглі помідори потрібно зберегти ще на короткий час і вони вже починають псуватися. У такому випадку зниження температури допоможе сповільнити процеси псування, хоча смакові якості можуть дещо погіршитися.

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