Чому вам не варто заводити собаку: 7 ключових причин

Собака — це не просто люблячий компаньйон, а й дзеркало свого господаря. Поведінка та характер улюбленця напряму залежать від зусиль власника, адже заведення тварини вимагає не лише вибору породи, а й років самопожертви та щоденної праці.

Бути власником собаки — це велике навантаження: від щоденної рутини до фінансових витрат та зайвих хвилювань. Фахівці назвали сім ознак того, що ви поки що не підходите на роль господаря, а поява чотирилапого у вашому житті може стати помилкою.

1. У вас буде «цуценяча депресія»

Багато хто думає, що цуценя — це лише ігри та обійми. Але насправді малюк приносить із собою безсонні ночі та вимагає уваги 24/7. Дослідження показують, що майже половина нових власників (45%) відчувають пригніченість і стрес. Це називають «цуценячою депресією». Вона виникає через шок від того, як сильно змінилося ваше життя. З часом це мине, але спочатку буде справді важко.

2. Марафон, довжиною в роки

Життя з собакою — це марафон довжиною в 10–15 років. В середньому собаки живуть близько 12 років, і весь цей час ваш графік, дім та звички підлаштовуватимуться під потреби тварини. Протягом цілого десятиліття вам доведеться щодня нести цю відповідальність.

Якщо ви не готові так довго змінювати своє життя заради чотирилапого, краще відмовитися від цієї ідеї.

3. Собака — це «вічний малюк»

Собака — це не така річ, яку можна просто принести в будинок і чекати, що все буде ідеально. Їм потрібні регулярне виховання, терпіння та справжня турбота.

«Вони можуть бути гучними, дратівливими та неймовірно дратуючими — це цілком можна порівняти з тим, як привести додому вічно трирічну дитину. Вам знадобляться терпіння, допитливість, відповідальність і нескінченна чаша співчуття», — пояснив дресирувальник собак Мішель Рейндал з The Paid Pup

4. Ви не маєте власного подвір’я

Собакам не потрібне велике подвір’я, щоб залишатися активними та стимульованими. Проте набагато легше випускати їх на вулицю, або для користування туалетом, або то для гри.

Залежно від вашої породи, більшості собак потрібні одна-дві прогулянки на день, з мінімальною тривалістю активності 30 хвилин.

Навіть маючи задній двір, вам все одно потрібно вживати певних заходів, щоб забезпечити безпеку вашого собаки.

Існує кілька важливих заходів безпеки, яких повинен вжити кожен власник собаки, щоб забезпечити безпеку свого улюбленця, повідомляє Dogs Trust:

перевірте, чи огорожі надійні та чи не мають зламаних панелей або щілин, через які може протиснутися ваш собака;

переконайтеся, що ваші вуличні рослини не отруйні для собаки, і не залишайте обрізки трави чи вирвані рослини там, де він може їх дістати.

5. Понад 800 годин прибирання на рік

Собаки можуть створювати чимало безладу в будинку. Тому, якщо ви любите сяючу чистоту вдома, вам краще відмовитися від ідеї завести чотирилапого друга.

За даними блогу Rover, яке провело опитування понад 2000 власників домашніх тварин, троє з чотирьох зізналися, що тепер вони витрачають більше часу на прибирання через своїх улюбленців.

В середньому це складає 832 години на рік.

6. Тривога через розлуку зі своїм собакою

Кінологи кажуть, що чимало собак (приблизно кожна п’ята) дуже погано переносять самотність і страждають, коли господар йде з дому. Такі проблеми з поведінкою псують життя не лише псу, а й власнику. Якщо собака некерований або постійно тривожиться, людина сама починає нервувати й навіть перестає виходити в гості, щоб не залишати улюбленця одного. Це можна виправити тренуваннями, але це вимагає величезного терпіння та часу.

7. У вас є маленькі діти

Якщо вам важко з маленькими дітьми, тоді краще поки не заводити собаку.

По суті, пес — це ще одна дитина, яку треба виховувати, вчити та постійно доглядати. Деяким родинам варто зачекати, поки діти трохи підростуть, або ж дуже ретельно обирати породу, яка ладнає з малечею.

