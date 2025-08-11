Чому вам постійно не вистачає енергії: лікарка назвала несподівану причину

Чому вам постійно не вистачає енергії / © Credits

Почуваєтеся втомленими вже зранку? Це може бути ознакою дефіциту заліза, найпоширенішої нестачі поживних речовин у світі. За словами австралійської біохімікині з питань харчування доктора Ліббі Вівер, дефіцит заліза може бути причиною тривожності, виснаження та проблем з концентрацією.

Про це пише Bild.

Залізо має ключове значення для вироблення енергії, роботи щитовидної залози, обміну речовин та регулювання настрою. Експертка зазначає, що у жінок основними причинами нестачі є сильні менструальні кровотечі, неправильне харчування та погане засвоєння заліза.

Якщо ви підозрюєте дефіцит, докторка Вівер радить здати аналіз крові на рівень заліза, феритину та трансферину. Вона наголошує, що часто пацієнтам кажуть, що їхні показники в нормі, хоча насправді рівень феритину є низьким.

Експертка радить розробити індивідуальний план харчування з лікарем або дієтологом, включивши до раціону такі продукти, як червоне м’ясо, яйця, бобові та зелені листові овочі. Для кращого засвоєння заліза з рослинних джерел їх варто поєднувати з вітаміном С.

