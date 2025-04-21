Чому вам варто їсти десерти, якщо ви намагаєтесь схуднути

Чому потрібно їсти десерти

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Поширена думка, що для успішного схуднення необхідно повністю відмовитися від солодкого. Проте, такий підхід часто є нестійким та може призвести до зривів. Включення невеликої кількості десертів у ваш раціон може зробити процес схуднення більш приємним та довготривалим, а також покращити ваші відносини з їжею та власним тілом.

Зареєстрований дієтолог Марія Лаура Хаддад-Гарсія рекомендує не позбавляти себе задоволення від невеликої порції десерту навіть у процесі схуднення. Експертка зазначає, що повна відмова від улюблених ласощів часто призводить до небажаних епізодів переїдання в майбутньому. Крім того, пані Хаддад-Гарсія підкреслює важливість комплексного підходу до здоров’я, наголошуючи, що окрім контролю ваги, необхідно приділяти увагу таким ключовим аспектам, як достатня тривалість та якість сну, ефективне управління рівнем стресу та підтримання оптимального водного балансу в організмі.

Чому все ж таки варто їсти десерти

Чи не слід нам остерігатися десертів через значний вміст цукру та калорій? Насамперед, страх перед певними продуктами є наслідком поширеної культури шкідливих харчових звичок, і подібне мислення може негативно вплинути на ваші відносини з їжею та сприйняття власного тіла. Жоден продукт сам по собі не є «шкідливим», і жодна їжа автоматично не призведе до набору ваги, всупереч твердженням різноманітних дієт, вважає дієтологиня.

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Крім того, жорсткі обмеження у вживанні улюблених та бажаних страв нерідко провокують епізоди компульсивного переїдання в майбутньому. Такі зриви можуть викликати почуття сорому та призвести до ще більших обмежень, що зрештою знову закінчується переїданням, утворюючи таким чином замкнене коло. Дозволяючи собі помірно насолоджуватися улюбленими десертами, ви отримуєте можливість розірвати цей деструктивний цикл.

Як правильно насолоджуватися десертом: використовуйте «усвідомлене» споживання

За словами дієтологині, поняття «усвідомлена порція» або «усвідомлене харчування» для деяких може здаватися дещо нечітким. Усвідомлена порція — це не суворе кількісне визначення, а радше спосіб поваги до власних відчуттів фізичного голоду та насичення. Це означає, що вам необхідно прислухатися до мудрості свого тіла, звертаючи увагу на сигнали голоду та ситості.

Починайте з невеликої порції десерту. Наприклад, замість двох тістечок чи шматочків брауні, почніть з одного, або з половини шматочка торта замість цілого. Це допоможе вам краще оцінити власний рівень насичення. Споживайте цю порцію усвідомлено — звертаючи увагу на її текстуру, смак, аромат та відчуття у вашому тілі. Якщо ви відчуєте потребу в більшій кількості, ви завжди зможете додати.

Усвідомлене харчування також передбачає повну присутність під час їжі, іншими словами, зосередження на тому, що ви їсте, та повагу до своїх відчуттів ситості та голоду. Дослідження показують, що споживання їжі у стані відволікання або через нудьгу значно підвищує ймовірність споживання більших порцій та, як наслідок, переїдання. Наприклад, згідно зі статтею, опублікованою у 2021 році в журналі «Appetite», повільне вживання їжі сприяє відчуттю більшого задоволення після їжі та може допомогти зменшити загальне споживання калорій. І навпаки, занадто швидке поглинання їжі без уваги до кількості з’їденого може призвести до неприємного відчуття переповнення та споживання більшої кількості калорій, ніж необхідно.

Якщо ви вирішили насолодитися десертом, свідомо відкладіть телефон, вимкніть телевізор та відійдіть від екрана комп’ютера. Зосередьтеся на смаках, текстурах та відчуттях, які викликає у вас ця їжа — як фізичних, так і емоційних. Намагайтеся отримати задоволення від кожного шматочка.

Епізоди переїдання можуть траплятися при усвідомленому харчуванні, вони відбуватимуться значно рідше, ніж при споживанні їжі у стані відволікання. Чи означає усвідомлене споживання, що ви більше ніколи не захочете другу порцію печива чи шматочок торта? Ні, і це абсолютно нормально. Іноді ми бажаємо більшого, навіть відчуваючи ситість, просто тому, що нам це дуже подобається. Поважайте це бажання та зверніть увагу на свої відчуття.

Отже, фахівці радять навіть під час спроб схуднути, не слід повністю виключати десерти зі свого раціону. Уникайте списку «заборонених продуктів», замість цього, інтегруйте у свій план харчування улюблені продукти, споживаючи їх усвідомлено. Надайте собі безумовний дозвіл на їжу, це є важливим аспектом вашого загального здоров’я та благополуччя.

Практикуйте усвідомлене споживання — приділяйте увагу текстурі, аромату та смаку десерту, а також відчуттям, які він викликає у вашому тілі. Навчіться розпізнавати та усвідомлювати ознаки голоду та насичення, а також поважати ці сигнали.

Пам’ятайте, що їжа є необхідністю для виживання, тому важливо отримувати задоволення від того, що ви їсте.