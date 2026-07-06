Чому ванна кімната не завжди захистить вас під час обстрілу: думки експертів

Чому не можна сховатися у ванній під час обстрілу

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З початком повномасштабного вторгнення Росії багато українців звикли перечікувати ракетні удари у ванній кімнаті. Тоді, на етапі перших ударів, головною загрозою вважали розлітання шибок та дію вибухової хвилі. Проте характер повітряних атак РФ з часом суттєво змінився, через що фахівці переглянули свої попередні рекомендації. Експерти поділилися думками, чому ванна кімната не є безпечним укриттям під час сучасних ударів ракетами чи безпілотниками.

Чому раніше радили ховатися у ванній

У перші місяці великої війни порада ховатися у ванній базувалася на відомому правилі «двох стін». Згідно з цією логікою, між людиною всередині приміщення та вулицею має розташовуватися щонайменше дві капітальні стіни. Перша стіна приймає на себе силу основного удару або стримує уламки, а друга — мінімізує ризик ураження самої людини.

У плануванні більшості українських квартир саме санвузол знаходиться в глибині будівлі та не має вікон, що візуально відповідає критеріям захисту. Ванну радили як екстрений варіант, коли спуститися у справжнє сховище немає змоги. Однак цей спосіб ніколи не гарантував стовідсоткової безпеки. Він допомагав лише від розлітання битого скла чи цегли, але безсилий у разі прямого влучання ракети чи важкого дрона.

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Чим саме небезпечна ванна кімната під час вибуху

Хоч у ванній кімнаті й немає вікон, вона приховує в собі безліч смертельних небезпек під час обстрілу:

Кахель і плитка на стінах, які під дією вібрації чи удару миттєво розлітаються на сотні гострих, як бритва, осколків;

Великі настінні дзеркала та скляні полички;

Важка побутова техніка: бойлери, пральні машини та сушарки, які під час струсу можуть зірватися з кріплень і впасти на людину;

Занадто обмежений простір, який у разі руйнування будинку блокує вихід і перетворюється на завал.

Сучасне озброєння, яке застосовує ворог (зокрема авіабомби та ракети), здатне повністю руйнувати цілі під’їзди багатоповерхівок. За таких умов жодні внутрішні міжкімнатні перегородки не спроможні забезпечити захист.

Фахівці одностайні — безпечних місць усередині квартири під час масованих ракетних ударів не існує.

Коли правило «двох стін» дійсно працює, а коли ні

Сьогодні у соцмережах ширяться думки, що правило «двох стін» остаточно застаріло і не працює. Експерти пояснюють, що це не зовсім так. Принцип досі здатний вберегти життя від побічних чинників вибуху — осколків, цегли чи бетону, що летять із вулиці. Проте він абсолютно неефективний, якщо руйнується сама конструкція будинку або відбувається пряме влучання в будівлю.

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Тому дві стіни — це не заміна повноцінному бомбосховищу. Цим правилом можна скористатися виключно тоді, коли вибухи застали зненацька і вийти на вулицю вже фізично неможливо. Якщо після сигналу тривоги є хоча б кілька хвилин, необхідно негайно прямувати до офіційного укриття.

Де ДСНС рекомендує ховатися в першу чергу

Рятувальники наголошують, що надійний захист гарантують лише спеціалізовані об’єкти цивільного захисту. Насамперед це:

Спеціалізовані сховища;

Протирадіаційні захисні споруди;

Об’єкти подвійного призначення (наприклад, підземні станції метро);

Підземні автопаркінги;

Найпростіші укриття та облаштовані підвали, що внесені до офіційного реєстру.

Якщо вийти з дому не вдається, фахівці радять перечекати обстріл у внутрішній кімнаті без вікон, яка розташована якомога далі від фасадної стіни будинку. Ванна кімната у цьому переліку розглядається виключно як крайній вимушений захід через вищеперелічені ризики. Оскільки кожен будинок має індивідуальні архітурні особливості, універсального безпечного кутка у квартирах немає.

Правила поведінки під час повітряної тривоги

У разі ввімкнення сирен дотримуйтеся чіткого плану дій:

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За першої можливості прямуйте до найближчого офіційного сховища;

Заздалегідь вивчіть карту та прокладіть безпечний маршрут до укриття у вашому районі;

Завжди тримайте напоготові зібраний «тривожний наплічник» із документами, аптечкою, запасом води та зарядженим телефоном;

Якщо доводиться лишатися вдома, оберіть внутрішнє приміщення без вікон подалі від засклених зон;

Категорично заборонено перебувати поблизу панорамних вікон, на балконах чи біля зовнішніх стін будівлі;

Не залишайте сховище одразу після вибухів — дочекайтеся офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

Головне правило безпеки залишається незмінним, жодна кімната у квартирі не замінить спеціально облаштованого бомбосховища. Під час небезпеки з повітря найнадійнішим рішенням є своєчасний перехід до захисної споруди, а не сподівання на міцність кімнатних стін.

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