Чому варто тримати цибулину у ванній: несподіваний лайфгак, який полюбить кожен власник маленької квартири

Навіщо класти в ванній кімнаті цибулину / © unsplash.com

Люди, які спробували цей спосіб, відзначають несподіваний ефект: цибулина у ванній працює як природний очищувач повітря.

Секрет криється у фітонцидах — летких речовинах, які виділяє цибуля. Вони знищують бактерії та грибки, роблячи повітря чистішим і свіжішим.

У ванній, де завжди підвищена вологість, це особливо актуально. Цибулина допомагає боротися з пліснявою та неприємними запахами.

Дехто просто ставить розрізану цибулину на поличку або біля пральної машини. Вже через кілька годин повітря стає свіжішим і чистішим. Цей спосіб особливо цінують ті, хто не любить запах хімічних освіжувачів: цибуля діє м’яко і природно.

Крім того, вона відлякує комах — моль і дрібні мошки не переносять її аромат.

Цікаво, що цибулина ефективна навіть у закритому приміщенні без вікон: вона поглинає зайву вологу і запобігає появі затхлості.

Дехто використовує цей метод під час застуди: цибуля у ванній допомагає знизити концентрацію вірусів у повітрі. Лікарі підтверджують: фітонциди дійсно мають антисептичну дію, зменшуючи ризик поширення інфекцій у родині.

Пам’ятайте, що цибуля зберігає свої властивості кілька днів, після чого її потрібно замінити на свіжу.

Метод простий і доступний кожному: не потребує витрат і підійде навіть для маленьких квартир.

Дехто навіть кладе її у кошик для білизни — це допомагає уникнути неприємного запаху від вологих речей. Хоча порада може здатися дивною, результат говорить сам за себе: чисте повітря і відсутність плісняви — найкраща винагорода.