- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 436
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому варто тримати цибулину у ванній: несподіваний лайфгак, який полюбить кожен власник маленької квартири
Цибулина у ванній може здатися дивною примхою, але за цим порадою ховається цілком практичне пояснення.
Люди, які спробували цей спосіб, відзначають несподіваний ефект: цибулина у ванній працює як природний очищувач повітря.
Секрет криється у фітонцидах — летких речовинах, які виділяє цибуля. Вони знищують бактерії та грибки, роблячи повітря чистішим і свіжішим.
У ванній, де завжди підвищена вологість, це особливо актуально. Цибулина допомагає боротися з пліснявою та неприємними запахами.
Дехто просто ставить розрізану цибулину на поличку або біля пральної машини. Вже через кілька годин повітря стає свіжішим і чистішим. Цей спосіб особливо цінують ті, хто не любить запах хімічних освіжувачів: цибуля діє м’яко і природно.
Крім того, вона відлякує комах — моль і дрібні мошки не переносять її аромат.
Цікаво, що цибулина ефективна навіть у закритому приміщенні без вікон: вона поглинає зайву вологу і запобігає появі затхлості.
Дехто використовує цей метод під час застуди: цибуля у ванній допомагає знизити концентрацію вірусів у повітрі. Лікарі підтверджують: фітонциди дійсно мають антисептичну дію, зменшуючи ризик поширення інфекцій у родині.
Пам’ятайте, що цибуля зберігає свої властивості кілька днів, після чого її потрібно замінити на свіжу.
Метод простий і доступний кожному: не потребує витрат і підійде навіть для маленьких квартир.
Дехто навіть кладе її у кошик для білизни — це допомагає уникнути неприємного запаху від вологих речей. Хоча порада може здатися дивною, результат говорить сам за себе: чисте повітря і відсутність плісняви — найкраща винагорода.