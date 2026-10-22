Морозильна камера / фото ілюстративне / © ТСН

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Власникам житла, які прагнуть знизити витрати на електроенергію перед настанням холодів, радять звернути увагу на ефективність використання своєї морозильної камери.

Про це повідомляє видання Express.

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«Значна частина енергії, яку використовує ваша морозильна камера, йде на охолодження повітря, яке надходить, коли ви відкриваєте дверцята морозильної камери», — зазначає Сем Вілланс, експерт з економії на дисконтній платформі «Deal Town».

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Фахівець пояснює, що в повністю заповненій морозильній камері залишається значно менше вільного об’єму для потрапляння теплого повітря ззовні. Крім того, самі заморожені продукти виступають додатковим джерелом холоду, полегшуючи охолодження тієї незначної кількості тепла, яка все ж таки опиняється всередині.

Для чого класти до морозилки воду в пакетах

За словами експертів з енергозбереження, заповнення порожнього простору всередині пристрою герметичними пакетами з водою допомагає суттєво зменшити об’єм теплого повітря, що потрапляє всередину під час відкривання дверцят.

Фахівці зазначають, що такий простий побутовий лайфгак дозволяє морозильній камері витрачати менше ресурсів на охолодження, що стає особливо актуальним у період сезонного зниження температури та підвищення ці на комуналку.

Пакети мають бути міцними та придатними для заморожування, з достатнім простором для розширення води під час перетворення на лід. Також можна використовувати багаторазові крижані блоки або пакети з льодом.

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«Якщо морозилка напівпорожня, заповніть вільне місце зіп-пакетами з водою або звичайним льодом. Це допоможе зберегти холод і не дасть теплому повітрю потрапляти всередину.», –радить Вілланс.

Як правильно заповнити морозилку та заощадити електроенергію

Купувати зайву їжу для заповнення морозилки не потрібно. Щоб використати вільний простір і зменшити відходи, достатньо заморожувати залишки страв у маркованих контейнерах або розпластаних пакетах, тримаючи старіші запаси на видноті.

Важливо не перевантажувати прилад: їжа не повинна перекривати вентиляційні отвори чи заважати щільному закриванню дверцят. Також заради економії енергії варто заздалегідь знати розташування продуктів, щоб тримати дверцята морозильної камери відкритими якомога менше часу.

Фахівці зазначають, що оптимізація роботи морозилки не гарантує 100% економії, а є лише одним із багатьох невеликих кроків для підвищення енергоефективності.

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Зауважимо, бойлер — один із найбільших споживачів електроенергії, але економити допомагає правильний об’єм, клас ефективності та температура нагрівання. Сучасний бойлер не варто постійно вимикати з розетки, бо значної економії це не дасть.

Також раніше експерти розповіли, що універсального правила, чи вимикати опалення вдень, немає — оптимальний режим залежить від типу обладнання та особливостей житла. Звичайні котли краще програмувати під розпорядок дня, а теплові насоси — підтримувати стабільну температуру.

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