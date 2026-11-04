Чому ваш кіт ховається від гостей: вчені знайшли в пухнастиків суперечливу людську рису

Кіт не обов’язково недолюблює чужих людей, можливо, він просто сором’язливий / © Фото з відкритих джерел

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Не кожен кіт, який тримається осторонь від гостей або не поспішає знайомитися з новими людьми, є просто полохливим. Дослідники з’ясували, що частина домашніх улюбленців може водночас відчувати страх і сильну цікавість до незнайомих людей чи предметів. Подібну суперечливу реакцію спостерігають і в сором’язливих дітей.

Про це пише Daily Mail з посиланням на результати дослідження, опубліковані в науковому журналі PLOS ONE.

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Які чотири типи поведінки виявили у котів

Дослідники вивчили поведінку 310 домашніх котів. Для цього власників попросили заповнити онлайн-анкети, адаптовані з опитувальника для оцінювання особистісних особливостей людських немовлят. Науковці аналізували відповіді про те, наскільки тварини бояться незнайомців, чи прагнуть наближатися до них і як реагують на нові іграшки.

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За результатами опитування вчені виділили чотири основні типи поведінки: дуже товариські, товариські, полохливі та сором’язливі коти.

Перші дві групи тварин мало боялися незнайомих людей і предметів та охоче йшли на контакт. Полохливі коти, навпаки, демонстрували сильний страх і неохоче наближалися до чогось нового.

Особливу увагу дослідників привернула четверта група. Такі коти мали високі показники і страху, і прагнення наблизитися до незнайомців або дослідити нові предмети. Тобто тварина могла водночас побоюватися контакту й намагатися його встановити.

Чим котяча сором’язливість нагадує дитячу

Науковці порівняли цю поведінку з реакціями людських немовлят. Дитина, зустрівши незнайомого дорослого, може хотіти підійти ближче, але водночас боятися цього. Подібне поєднання цікавості та настороженості дослідники помітили й у частини котів.

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Такий тип сором’язливості частіше траплявся серед самців і тварин, які народилися безпритульними. Водночас автори дослідження не стверджують, що це правило для всіх котів із таким походженням або що стать сама по собі визначає характер тварини.

Результати показують, що котячу поведінку не завжди можна поділити лише на дружню та полохливу. За зовнішньою стриманістю може ховатися складніша реакція, у якій одночасно присутні страх і бажання досліджувати світ.

Як дослідження може допомогти власникам котів

На думку авторів роботи, розуміння індивідуальних особливостей тварин може допомогти власникам і працівникам притулків краще враховувати їхні потреби. Зокрема, котам, які побоюються людей, але водночас цікавляться ними, може бути корисним поступове збільшення контактів без примусу.

Автори дослідження наголошують: замість того, щоб просто називати кота дружнім або боязким, варто уважніше придивлятися до його індивідуальної поведінки.

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Як зрозуміти поведінку кота — останні новини

Нагадаємо, коти можуть виявляти прихильність зовсім не так, як очікують їхні господарі: одні постійно шукають фізичного контакту, інші воліють просто перебувати поруч. Фахівці пояснюють, як розпізнати ознаки котячої любові та довіри і чому незалежність тварини не означає байдужості до людини.

Водночас бажання кота спілкуватися не означає, що він готовий до тривалих обіймів або погладжувань. Навіть лагідний улюбленець може вкусити господаря, коли втомиться від дотиків, відчує дискомфорт або захоче припинити контакт, — ветеринари пояснюють шість причин такої реакції.

Зв’язок між людиною та котом проявляється і через повсякденну близькість. Дослідження японських науковців виявило зв’язок між фізичним контактом із домашнім улюбленцем і рівнями окситоцину та кортизолу в організмі людини, що допомагає краще зрозуміти вплив котів на самопочуття господарів.

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