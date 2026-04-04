Чому ваша пральна машина може зламатися раніше часу: приховані причини, про які виробники мовчать

Чому пральна машина гуде під час прання / © pexels.com

Замість чистої білизни ми отримуємо перспектива дорогого ремонту та питання: що ми зробили неправильно? Багато хто вважає пралку «невразливою технікою», здатною пережити будь-яке навантаження, але сучасні моделі куди більш делікатні. Тривалість життя підшипників, двигуна та електроніки залежить не від відомого бренду, а від того, наскільки уважно ви дотримуєтесь правил користування.

Навіть одне зайве завантаження може стати початком проблем. Перевантажений барабан змушує мотор працювати на максимумі, щоб обертати мокру білизну. Наслідок — швидкий знос щіток двигуна або розтягнення ременя приводу.

Ще гірше, коли вага білизни розподілена нерівномірно. Під час віджиму підшипники відчувають колосальне навантаження. Гуркіт, схожий на зліт літака, сигналізує про початок їх руйнування. Просте правило «рука над барабаном» допомагає уникнути механічних проблем: якщо долоня проходить між речами легко — навантаження безпечне.

Дрібні предмети в кишенях — ще один прихований ворог. Монети, ключі, скріпки або «кісточки» від білизни, що прослизають крізь отвори барабана, здатні пошкодити ТЕН, манжету або крильчатку насоса. Тому перед кожним пранням перевіряйте кишені і перевертайте речі навиворіт.

Вода теж може шкодити. Накип на нагрівальному елементі зменшує ефективність обігріву, через що ТЕН перегрівається та виходить з ладу. Білясті розводи на дверцятках — сигнал, що пора використовувати пом’якшувачі або засоби від накипу. Додатковий догляд дешевший, ніж заміна згорілого ТЕНа.

Ще один підступ — надмірне використання мийних засобів. Зайва піна блокує датчики та осідає на стінках барабана, створюючи середовище для плісняви. Після прання не закривайте дверцята та лоток щільно, щоб залишки вологи могли висохнути.

Профілактика — ключ до довгого життя пральки. Раз на місяць запускайте порожній цикл на високій температурі з очищувальним засобом, щоб видалити жир і бактерії. Раз на квартал очищайте зливний фільтр від волосся, монет і ворсу, щоб насос не забився.

Ставтеся до пральної машини як до складного механізму, а не просто коробки з кнопками. Уважний догляд забезпечить роки тихої роботи без частих викликів сервісного центру.