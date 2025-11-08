Чому ваша пральна машина неприємно пахне: фахівець назвав неочікувану причину

Пральна машинка / фото ілюстративне / © Фото з відкритих джерел

Пральна машина є незамінною технікою у будь-якому домогосподарстві. Слід пам’ятати, що при регулярній роботі, вона може накопичувати мийні засоби, залишки бруду, пом’якшувачі та стати середовищем для розвитку цвілі.

Про це пише Daily Express.

Навіть якщо ви регулярно чистите свою пральну машину, неприємний запах від неї або одягу може зберігатися. Блогер та фахівець з ремонту побутової техніки Фраз, відомий своїми лайфгаками з прибирання, вважає, що джерело проблеми криється у часто недооціненому компоненті приладу.

«Якщо у вас досі пральна машина має неприємний запах, з яким ви ніяк не можете розібратися, навіть після кількох гарячих прань та кількох мийних засобів, можливо, ви вже за крок від того, щоб зробити її набагато кращою», — зазначив Фраз.

Він роз’яснив, що вода надходить у машину через відсік, який зазвичай розташований у верхньому лівому кутку, куди додається пральний порошок або рідина. Фахівець з ремонту пояснив, що труба транспортує воду з цього відсіку або дозатора до барабана, де вона нагрівається.

«Вода, яка протікає по цій трубі, ніколи не нагрівається, вона завжди холодна, і шматочки миючого засобу можуть залишатися в цій трубі та сильно й дуже сильно смердіти», — наголосив фахівець.

Щоб розв’язати цю проблему, Фраз пропонує закип’ятити чайник і ретельно промити відсіки для порошку та кондиціонера.

«Просто відкрийте шухляду та вилийте воду в різні секції. Добре промийте все і окріп потече через цю трубку та видалить багато миючого засобу. Це зробить вашу пралку свіжішою та чистою», — наголосив Фраз.

Водночас він зауважив, що такі дії доведеться повторити кілька разів, щоб переконатися, що всі залишки та миючий засіб ретельно змито з труб.

«Однак майте на увазі, що тепер у вас буде купа води в барабані. Щоб вирішити цю проблему, просто увімкніть пральну машину в режим прання з відведенням води або віджимання з відведенням води», — розповів фахівець.

Раніше ми розповідали, як злити воду з пральної машини, щоб уникнути цвілі та засмічень.

