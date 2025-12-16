- Дата публікації
Чому ваші мандарини псуються швидше, ніж треба: секрети експертів, які реально працюють
Перевірте, чи не робите ці помилки під час зберігання мандаринів.
Мандарини — це не тільки смачні, а й корисні фрукти. Проте іноді вони псуються буквально за лічені дні. Часто винна саме неправильна організація зберігання.
Найпоширеніші помилки
Залишати мандарини в поліетиленовому пакеті. Усередині накопичується волога, і на фруктах швидко з’являється цвіль.
Класти в холодильник мокрі мандарини. Їх потрібно обов’язково обсушити перед зберіганням.
Тісно складати фрукти в ємність. Між мандаринами має залишатися простір для циркуляції повітря.
Зберігати поруч із іншими фруктами (яблуками, бананами). Вони виділяють речовини, які прискорюють псування.
Як подовжити свіжість мандаринів
Вийміть мандарини з пакета та покладіть у відкриту корзину.
Перед зберіганням промокніть фрукти серветкою, щоб прибрати зайву вологу.
Розкладіть мандарини рівномірно в ящику холодильника, не насипаючи горами.
Тримайте їх окремо від інших фруктів, щоб уникнути прискореного псування.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете насолоджуватися свіжими мандаринами набагато довше.