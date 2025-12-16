ТСН у соціальних мережах

Чому ваші мандарини псуються швидше, ніж треба: секрети експертів, які реально працюють

Перевірте, чи не робите ці помилки під час зберігання мандаринів.

Чому мандарини псуються

Чому мандарини псуються / © pexels.com

Мандарини — це не тільки смачні, а й корисні фрукти. Проте іноді вони псуються буквально за лічені дні. Часто винна саме неправильна організація зберігання.

Найпоширеніші помилки

  1. Залишати мандарини в поліетиленовому пакеті. Усередині накопичується волога, і на фруктах швидко з’являється цвіль.

  2. Класти в холодильник мокрі мандарини. Їх потрібно обов’язково обсушити перед зберіганням.

  3. Тісно складати фрукти в ємність. Між мандаринами має залишатися простір для циркуляції повітря.

  4. Зберігати поруч із іншими фруктами (яблуками, бананами). Вони виділяють речовини, які прискорюють псування.

Як подовжити свіжість мандаринів

  • Вийміть мандарини з пакета та покладіть у відкриту корзину.

  • Перед зберіганням промокніть фрукти серветкою, щоб прибрати зайву вологу.

  • Розкладіть мандарини рівномірно в ящику холодильника, не насипаючи горами.

  • Тримайте їх окремо від інших фруктів, щоб уникнути прискореного псування.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете насолоджуватися свіжими мандаринами набагато довше.

