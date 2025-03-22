Чому ваші млинці не виходять пухкими: кулінар поділився продуктом, який варто додати до тіста

Додавши цей інгредієнт, ви піднімете рівень ваших домашніх млинців — це швидко та легко. Спробуйте, і ви не пошкодуєте.

Джеймс Мартін, знаменитий шеф-кухар з Йоркширу, розповів, як приготувати ідеальні млинці для смачної сніданку або солодкого перекусу. Замість звичних нам млинців, великих та тонких, цей рецепт пропонує американську версію цієї страви.

Основний інгредієнт, який потрібно додати, за словами шеф-кухаря, — це пахта (це кисломолочний напій, рідина, що залишилася після збивання вершкового масла або сметани). Додавши пахту, ваші млинці будуть пухкими, золотистими та готовими вбирати весь сироп, який ви тільки зможете налити, каже Джеймс. Ці млинці ідеально підійдуть для недільного бранчу, а пахта додасть їм кислувату ніжність.

Млинці з пахтою виходять максимально м’якими, пухнастими і відрізняються особливим смаком, який робить їх багатшими та смачнішими за звичайні млинці.

Також ви можете додавати різноманітні топінги, такі як кленовий сироп, свіжі ягоди, збиті вершки, шоколадні чіпси і навіть присипка цукровою пудрою.

Обов'язково, каже кухар, слід смажити такі млинці, викладаючи на сковороду столову ложку тіста, на розтопленому маслі на середньому вогні протягом однієї хвилини, а потім перевернути та готувати ще одну хвилину.

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