Квітник. / © Credits

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Регулярний догляд за садовими рослинами влітку — це не лише полив і підживлення, а й правильна обрізка. Видалення зів’ялих квітів і старих суцвіть допомагає рослинам зберігати сили, стимулює нове цвітіння та захищає їх від хвороб. Саме кілька простих дій можуть значно покращити вигляд саду й продовжити період цвітіння улюблених квітів.

Які квіти треба обов’язково обрізати протягом літа, розповіли садівники виданню Deccoria.pl.

Обрізання також знижує ризик грибкових захворювань. Адже залишені суцвіття накопичують вологу, а ці умови ідеально підходять для розвитку патогенів. Видалення зів'ялих квітів збільшує потік повітря та зменшує ризик зараження.

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Які квіти слід обрізати

Троянди - саме ті квіти, які потребують обрізання для підтримки здоров'я та цвітіння. Втім, слід пам’ятати, що обрізання не потрібне для сортів, які цвітуть лише один раз за сезон.

Садівники не рекомендують просто видаляти квітку на тонкому стеблі. Зріз слід робити приблизно на 5 мм вище добре розвиненого листка з брунькою в пазусі, бажано під кутом. Ця процедура часто викликає повторне цвітіння.

Петунії також потребують літньої обрізки. З плином сезону їхні кущі втрачають свій гарний зовнішній вигляд, бо кінчики її довгих стебел покриваються все меншою кількістю квітів, серединка рідшає, а крона засихає.

Варто видалити усі зів’ялі квіти. Крім того, варто скоротити стебла на третину або навіть половину їхньої довжини - до першої пари яскраво-зеленого листя. Через 2-3 тижні петунія повинна загуснути та знову почати цвісти.

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Лілії також потребують літньої обрізки. Садівники часто обрізають всю рослину після цвітіння, але достатньо видалити квітконосні пагони, як тільки вони зів'януть, а стебло почне буріти. Слів вкоротити стебло біля основи.

Калібрахоа і вербена потребують регулярного обрізання - бажано раз на тиждень. Слід видаляти відцвілі суцвіття, стебла і насіннєві коробочки.

Шавлія цвіте вертикальними суцвіттями. Коли більшість суцвіть відцвіте, зріжте квітконос над першою парою рівних, добре розвинених листків. На ньому незабаром з'являться нові пагони.

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