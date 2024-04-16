Чому не зацвіли тюльпани: які можливі причини та як це виправити

З нетерпінням ми чекаємо цвітіння перших весняних квітів -- гіацинтів, тюльпанів, нарцисів.Однак, в деяких випадках замість пишного цвітіння отримуємо зелене листя. Експерти розповіли, що причин може бути багато -- це і капризи погоди, неправильна посадка, недостатність поживних речовин, нестача вологи, шкідники та інфекції тощо та запропонували як розв'язувати проблеми.

Чому не цвітуть тюльпани

Погодні умови визначають терміни початку вегетації, цвітіння та в’янення рослини. Якщо весна була занадто холодно, при зародженні бутон вимерз, така рослина, звичайно, не може зацвісти. Причиною відсутності цвітіння може бути та дощова осінь, цибулина може підгнити і їй не вистачить сил, щоб сформувати квітконос.

визначають терміни початку вегетації, цвітіння та в’янення рослини. Якщо весна була занадто холодно, при зародженні бутон вимерз, така рослина, звичайно, не може зацвісти. Причиною відсутності цвітіння може бути та дощова осінь, цибулина може підгнити і їй не вистачить сил, щоб сформувати квітконос. Неякісний посадковий матеріал . Цибулини тюльпанів повинні мати h форму, одинокі екземпляри можуть мати приховані інфекції та шкідники, що руйнують цибулину зсередини, пошкоджують квіткові бруньки, що теж може впливати на відсутність цвітіння у тюльпанів.

. Цибулини тюльпанів повинні мати h форму, одинокі екземпляри можуть мати приховані інфекції та шкідники, що руйнують цибулину зсередини, пошкоджують квіткові бруньки, що теж може впливати на відсутність цвітіння у тюльпанів. Несвоєчасна посадка. Якщо цибулини восени висаджені занадто пізно, вони не встигнуть вкорінитися до початку зими, зміцніти та набрати сил для формування квіткової бруньки. Тюльпани люблять сонце і якщо їх посадити в тіні, на перезволоженому ґрунті, вони можуть давати соковиту зелень, але не формувати квіти

Якщо цибулини восени висаджені занадто пізно, вони не встигнуть вкорінитися до початку зими, зміцніти та набрати сил для формування квіткової бруньки. Тюльпани люблять сонце і якщо їх посадити в тіні, на перезволоженому ґрунті, вони можуть давати соковиту зелень, але не формувати квіти Неправильна посадка. Глибока посадка тюльпанів у щільний, злежаний ґрунт може викликати затримку розвитку, квіти витрачають масу сил на подолання потужного шару ґрунту, тому їм не вистачає енергії на розвиток квітки. Занадто дрібна посадка цибулин може призвести до вимерзання взимку — ушкоджуються всі підземні частини рослини, що може призвести до відсутності цвітіння.

Глибока посадка тюльпанів у щільний, злежаний ґрунт може викликати затримку розвитку, квіти витрачають масу сил на подолання потужного шару ґрунту, тому їм не вистачає енергії на розвиток квітки. Занадто дрібна посадка цибулин може призвести до вимерзання взимку — ушкоджуються всі підземні частини рослини, що може призвести до відсутності цвітіння. Нестача вологи. Засуха та відсутність поливу теж можуть вплинути на відсутність цвітіння, бутони будуть нерозвиненим, засохнуть.

Засуха та відсутність поливу теж можуть вплинути на відсутність цвітіння, бутони будуть нерозвиненим, засохнуть. Ще один нюанс – важкий глинистий ґрунт . Як наслідок — поганий повітрообмін та застій вологи. В таких умовах високий ризик розвитку сірої гнилі. Це сірий наліт на цибулинах і прив'яле листя.

. Як наслідок — поганий повітрообмін та застій вологи. В таких умовах високий ризик розвитку сірої гнилі. Це сірий наліт на цибулинах і прив'яле листя. Надлишок азотних добри в є ще однією причиною, чому не цвітуть тюльпани. Рослина формує велике соковите листя, але не дає квітконоса.

в є ще однією причиною, чому не цвітуть тюльпани. Рослина формує велике соковите листя, але не дає квітконоса. Неправильна зрізка. Якщо зрізати квітку під корінь, цибулина зупиниться в зростанні та не зможе накопичити поживних речовин, щоб в майбутньому році розвиватися повноцінно.

Якщо зрізати квітку під корінь, цибулина зупиниться в зростанні та не зможе накопичити поживних речовин, щоб в майбутньому році розвиватися повноцінно. Загущення. Якщо рослина не цвіте, причиною може бути загущення іншими квітами та чагарниками та нестача сонця. Для того, щоб тюльпан зацвів, йому потрібно вісім годин денного світла. Тому цибулинні не саджають поруч з вічнозеленими деревами та чагарниками.

Якщо тюльпани не зацвіли на другий рік

Причинами можуть бути:

Цибулини посадили занадто глибоко.

Цибулини викопали відразу після цвітіння, вони не встигли накопичити поживних речовин.

Цибулини неправильно зберігали влітку.

Посадки тюльпанів не поливали восени в посуху, при умові, що була суха осінь.

Сортові тюльпани, якщо їх цибулини не викопали влітку на другий рік не зацвітуть. Старі сорти можуть рости на одному місці 3 роки, нові – 1, максимум 2, потім їх цибулини дрібніють.

Що робити, щоб цвіли тюльпани

Розпушувати ґрунт і поливати під час посухи поки листя не підсохне і не прийде час викопувати цибулини.

Перед посадкою цибулин в землю необхідно провести знезараження матеріалу. Проти грибкових інфекцій посадковий матеріал протравлюють в фунгіцидах, від шкідників корисно провести обробку інсектицидами.

10 днів після викопування зберігати цибулини разом з листям і стеблом в теплому приміщенні, пізніше очистити матеріал і зберігати в прохолодному місці.

Висаджувати цибулини в період з кінця вересня до середини жовтня в пухкий легкий ґрунт.

Ділянку під посадку вибирати сонячну, закриту від північного вітру і протягу.

Сортові тюльпани викопувати щороку.

Якщо ґрунт бідний, удобрювати ґрунт та підживлювати рослину. При появі бутонів та під час цвітіння удобрювати добривами, що містять кальцій та фосфор, ці елементи стимулюють бутонізації. Для підгодівлі цибулевих вибирають комплексні мінеральні добрива з вмістом калію, фосфору, магнію. З натуральних добрив використовувати настій деревної золи (1 склянка на відро води), сухий курячий послід.

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