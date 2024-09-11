Чому ви в жодному разі не повинні мити жирні сковорідки гарячою водою: відповідь фахівців вас здивує

Хоча така порада може здатися суперечливою, проте, насправді, миття жирних сковорідок в гарячій воді приносить більше шкоди, ніж користі.

Проблема полягає в тому, пишуть в TastingTable, що гаряча вода розтоплює жир, який пізніше застигає в ваших трубах, покриває їх, чим спричиняє серйозні проблеми через певний час. В міру накопичення виникають засмічення, для вирішення яких може знадобитися навіть допомога професійного сантехніка.

Крім цього накопичений жир негативно впливає й на очисні споруди та міську каналізацію.

З іншого боку, використання холодної води сприяє затвердінню жира, а тому його шматки будуть з легкістю проходити крізь труби. Однак, прохолодна вода погано змиває бруд з самого посуду. Що ж робити? Як мити жирну сковорідку?

Жир зі сковорідки, кажуть спеціалісти, необхідно спочатку витерти. Завжди майте під рукою алюмінієву фольгу чи будь-який інший інструмент, який з легкістю зніме шар жиру. Після цього мити посуд в раковині вже можна буде холодною водою.

Як правильно мити жирні сковорідки

Правильне чищення посуду, зокрема, сковорід, допомагає підтримувати їх в хорошому стані довгий час, а також гарантує, що ви не будете отримувати величезні рахунки за воду. Спочатку, дайте своїй сковорідці повністю охолонути, оскільки небезпечним для сантехніки є саме гарячий жир.

Після повного охолодження позбудьтеся жиру і викиньте його у смітник. Не забудьте ретельно витерти посуд паперовим рушником чи серветкою, вимийте сковорідку в раковині з холодною водою і мийним засобом.

Для більш стійких жирних плям доведеться використовувати харчову соду як м'який абразив. Висипте невелику кількість на сковорідку, а потім протріть вологою губкою. Завдяки харчовій соді жир буде повністю видалений, а поверхня сковорідку залишиться неушкодженою. Однак, слід бути обережними, якщо вам потрібно помити алюмінієвий чи керамічний посуд. Її абразивні часточки можуть пошкодити матеріал.

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