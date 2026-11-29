Хурма є цінним джерелом вітамінів і мінералів / © Credits

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Листопад і грудень в Україні — пік сезону хурми. Проте в магазинах її можна знайти практично до кінця зими. Хурма містить багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів, тож її варто додати до раціону.

Про це пише “Українська Правда.Життя».

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Як обрати хурму в магазині

Обираючи хурму, насамперед звертайте увагу на назву, але, крім того, беріть до уваги шкірку. Вона має бути яскравою, без видимих пошкоджень, вм’ятин та «синців».

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Твердість — не показник, адже «Шарон», «Корольок» та «Фую» солодкі та смачні навіть у твердому вигляді. Втім, якщо хурма надто м’яка, вона вже перезріла. Хоча для «Хачії» — це швидше плюс, ніж мінус.

Якщо колір шкірки та твердість вас влаштовує, огляньте плодоніжку. Якщо вона суха, плід зірвали давно і він, ймовірно, встиг дозріти, а якщо зелена — хурма може бути недозрілою.

А от дрібні темні цятки на шкірці — не проблема. Їх можна просто обрізати. Якщо ж вони великі та, крім того, на плодах є ознаки цвілі, від покупки краще відмовитися.

Солодкість хурми, як і вміст танінів (дубильні речовини в рослинах, що можуть надавати деяким продуктам терпкості), залежить від сорту. Коли хурма дозріває, кількість танінів зменшується, а ягода стає солодшою. При цьому усунути терпкість можна штучно — наприклад, за допомогою спеціальної обробки.

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Попри те, що хурма дуже корисна, це не означає, що її потрібно їсти кілограмами. Таніни можуть уповільнити випорожнення кишківника та порушувати травлення, а іноді призвести до виникнення фітобезоару. Це маса неперетравленої їжі, яка може накопичуватися в травному тракті, а в деяких випадках викликати кишкову непрохідність.

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